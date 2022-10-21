烏克蘭局勢｜歐盟制裁伊朗軍火公司　美國：證實伊朗派員協助俄軍

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續近8個月，近月戰事升級，俄軍接連發射無人機攻擊烏克蘭多個地區，造成大量傷亡及嚴重破壞。俄羅斯使用的無人機被發現是由伊朗製造，引發國際譴責。歐盟宣布將對3名伊朗將軍以及伊朗一家軍火公司實施制裁。美國更指，證實伊朗軍事訓練人員早已被派往克里米亞，協助俄軍使用無人機攻擊烏克蘭境內的目標。俄羅斯及伊朗批評，烏克蘭與西方國家指稱俄軍在烏克蘭使用伊朗製無人機，無非是想透過編造藉口，向莫斯科及德黑蘭施壓。

歐盟制裁伊朗一間無人機製造商及三名軍方將領，指他們協助向俄羅斯提供無人機，用於俄烏戰事，損害烏克蘭的領土完整，證據確鑿。歐盟聲明指，決心迅速及果斷回應伊朗支持俄羅斯侵略烏克蘭。

美國國防部發言人柯比(John Kirby)表示，華府正以各種手段揭露、鎮懾和應對伊朗向俄國給予援助的行為，包括推出更多制裁，並考慮為烏克蘭提供防空方案，他指，伊朗和俄羅斯隱瞞事實，直指「德黑蘭目前在這場衝突中的直接參與。」

《路透社》(Reuters)報道，美國務院發言人普賴斯(Ned Price)表示，美方確認克里米亞的俄國軍事人員操控伊朗無人機，用於對橫跨烏克蘭全境的攻擊。他說，評估是伊朗軍事人員在克里米亞當地協助俄軍。