烏克蘭局勢｜歐盟領袖達共識　即時禁三分二俄石油進口(有片)

歐盟領袖舉行峰會，討論對俄羅斯實施新一輪制裁，宣布就禁運俄羅斯石油達成共識。歐盟國家會即時減少入口超過三分之二的俄羅斯石油，預料到年底前，可以禁止約九成由俄羅斯運往歐盟的石油。
歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)在社交網站表示，歐盟領袖已就禁止俄羅斯石油出口達成共識，歐盟國家會即時減少入口超過三分之二的俄羅斯石油，切斷俄軍戰爭機器資金，向普京政府施加最大的壓力，以結束烏克蘭戰事。
外電早前引述將於會後發表的聲明草案，指成員國原則上同意禁運俄國石油，但只禁止經海路運送的原油，通過管道輸送到匈牙利、斯洛伐克及捷克的原油可獲豁免，但細節及遇到的困難交由部長及官員再商討。
將俄最大銀行剔出SWIFT 供烏90億歐元金援
另外，歐盟領袖又同意，將俄羅斯最大的銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)剔出SWIFT全球支付系統，以及再禁止多3間俄羅斯國營傳媒在歐盟國家廣播。
歐盟亦同意將提供烏克蘭高達90億歐元的金援，以幫助烏克蘭當局支付公務員薪水、維持醫院和學校持續運作。但這筆金援確切是贈與或是貸款形式，目前尚無定論。
Tonight #EUCO agreed a sixth package of sanctions.— Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022
It will allow a ban on oil imports from #Russia.
The sanctions will immediately impact 75% of Russian oil imports. And by the end of the year, 90% of the Russian oil imported in Europe will be banned. pic.twitter.com/uVoVI519v8