烏克蘭局勢｜歐盟領袖達共識　即時禁三分二俄石油進口(有片)

歐盟領袖舉行峰會，討論對俄羅斯實施新一輪制裁，宣布就禁運俄羅斯石油達成共識。歐盟國家會即時減少入口超過三分之二的俄羅斯石油，預料到年底前，可以禁止約九成由俄羅斯運往歐盟的石油。

歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)在社交網站表示，歐盟領袖已就禁止俄羅斯石油出口達成共識，歐盟國家會即時減少入口超過三分之二的俄羅斯石油，切斷俄軍戰爭機器資金，向普京政府施加最大的壓力，以結束烏克蘭戰事。

外電早前引述將於會後發表的聲明草案，指成員國原則上同意禁運俄國石油，但只禁止經海路運送的原油，通過管道輸送到匈牙利、斯洛伐克及捷克的原油可獲豁免，但細節及遇到的困難交由部長及官員再商討。