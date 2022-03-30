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國際
2022-03-30 13:55:00

烏克蘭局勢｜歐盟4國驅逐逾40名俄外交官　波蘭禁進口俄煤炭

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俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第35日，歐盟的比利時、荷蘭、愛爾蘭及捷克4國，下令驅逐逾40名俄羅斯外交人員離境。另外，波蘭通過法案，將禁止由俄羅斯進口煤炭，以減少依賴俄羅斯能源。

比利時下令21名分別在駐布魯塞爾大使館，或安特衛普領事館工作的俄羅斯外交人員離境，指他們涉嫌從事間諜活動，危害比利時安全，相關的俄羅斯外交官須在2個星期內離境。

荷蘭亦宣布驅逐17名以外交官身份登記的俄羅斯情報人員，荷蘭政府指，作有關決定前曾與部分國家進行商討。

愛爾蘭要求俄羅斯大使館4名高級官員離境；捷克亦驅逐俄羅斯駐布拉格大使館1名外交人員。

俄羅斯外交部發言人指，會就針對俄羅斯外交機構的所有不友好措施作出反措施應對。俄羅斯較早前亦宣布，驅逐波羅的海三個國家共10名駐俄外交人員，以報復對方日前下令10名俄羅斯外交人員離境。

歐盟4國驅逐逾40名俄外交官，波蘭禁進口俄煤炭。(資料圖片)

歐盟4國驅逐逾40名俄外交官，波蘭禁進口俄煤炭。(資料圖片)

波蘭：禁進口俄煤炭不能再等歐盟

波蘭內閣通過法律草案，將禁止由俄羅斯進口煤炭，以減少依賴俄羅斯能源。任何人或組織若違規進口俄羅斯煤炭，會面臨罰款。波蘭政府發言人Piotr Mueller承認，在未得歐盟批准前率先採取行動，可能有法律問題，但不能再等待歐盟全部27國接受這項政策提議。

波蘭的煤炭使用量有約20%由國外進口，當中75%來自俄羅斯。俄烏戰事爆發後，波蘭多次呼籲歐盟停止入口俄羅斯能源，德國和匈牙利等部分成員國持保留態度。歐盟規定成員國須集體採取制裁行動，若有個別國家違規，會面臨懲罰。

波蘭：禁進口俄煤炭不能再等歐盟。(資料圖片)

波蘭：禁進口俄煤炭不能再等歐盟。(資料圖片)

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