烏克蘭局勢｜歐盟4國驅逐逾40名俄外交官　波蘭禁進口俄煤炭

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第35日，歐盟的比利時、荷蘭、愛爾蘭及捷克4國，下令驅逐逾40名俄羅斯外交人員離境。另外，波蘭通過法案，將禁止由俄羅斯進口煤炭，以減少依賴俄羅斯能源。

比利時下令21名分別在駐布魯塞爾大使館，或安特衛普領事館工作的俄羅斯外交人員離境，指他們涉嫌從事間諜活動，危害比利時安全，相關的俄羅斯外交官須在2個星期內離境。

荷蘭亦宣布驅逐17名以外交官身份登記的俄羅斯情報人員，荷蘭政府指，作有關決定前曾與部分國家進行商討。

愛爾蘭要求俄羅斯大使館4名高級官員離境；捷克亦驅逐俄羅斯駐布拉格大使館1名外交人員。

俄羅斯外交部發言人指，會就針對俄羅斯外交機構的所有不友好措施作出反措施應對。俄羅斯較早前亦宣布，驅逐波羅的海三個國家共10名駐俄外交人員，以報復對方日前下令10名俄羅斯外交人員離境。