烏克蘭局勢｜毗鄰烏邊境 俄聯邦安全局大樓爆炸3死傷 惹襲擊疑雲(有片)

位於烏克蘭邊境附近、俄羅斯聯邦安全局(FSB)轄下的一幢邊防管理局大樓，周四突發發生連環爆炸及大火，造成最少一死兩傷，時值俄羅斯近期多次指控烏克蘭以無人機施襲，引起各界關注。

FSB的大樓位於俄羅斯羅斯托夫州城市頓河畔羅斯托夫(Rostov-on-Don)，距烏東港市馬里烏波爾(Mariupol)以西約182公里。俄媒塔斯社報道，是大樓的存放彈藥的倉庫早上率先爆炸起火，當局派約20輛消防車趕赴現場，當地消防部門指火場面積達880平方米。片段可見火光熊熊，濃煙衝上半空。