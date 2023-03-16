烏克蘭局勢｜毗鄰烏邊境 俄聯邦安全局大樓爆炸3死傷 惹襲擊疑雲(有片)

位於烏克蘭邊境附近、俄羅斯聯邦安全局(FSB)轄下的一幢邊防管理局大樓，周四突發發生連環爆炸及大火，造成最少一死兩傷，時值俄羅斯近期多次指控烏克蘭以無人機施襲，引起各界關注。
FSB的大樓位於俄羅斯羅斯托夫州城市頓河畔羅斯托夫(Rostov-on-Don)，距烏東港市馬里烏波爾(Mariupol)以西約182公里。俄媒塔斯社報道，是大樓的存放彈藥的倉庫早上率先爆炸起火，當局派約20輛消防車趕赴現場，當地消防部門指火場面積達880平方米。片段可見火光熊熊，濃煙衝上半空。
俄聯邦安全局大樓起火 民眾︰每10秒便傳爆炸聲
有目擊者說，現場每10秒便聽到爆炸聲，有民眾稱「爆炸聲非常強大，並非一般的爆破聲」，另有人說︰「大樓就在我眼前爆炸，當時我正在講電話……(大樓)窗戶飛出，一切都塌下」。據報事發時有FSB人員大罵旁觀民眾，叫他們快走，並說需要滅火筒。
有報道指，去年底以來俄羅斯的商場、工廠等不同設施接連發生原因不明的火警或爆炸，引發猜測。上月俄方指在距離首都莫斯科約100公里擊落一架企圖襲擊民用設施的烏克蘭無人機，並說近日國內多處遭到烏克蘭無人機襲擊，但未有造成人員傷亡。總統普京要求FSB加強阻截烏克蘭破壞分子滲入。