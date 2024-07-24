烏克蘭局勢｜民調：32%烏克蘭人願割地換和平　比例逐增

自俄羅斯於2022年入侵烏克蘭以來，烏克蘭總統澤連斯基多次重申，拒絕割地換和平協議。不過，美聯社(AP)引述一項民意調查顯示，近三分一的烏克蘭人願意接受向俄羅斯割讓一些領土，以加快結束戰爭，比例是1年前的3倍多，但大多數人仍然反對放棄任何土地。

俄羅斯入侵烏克蘭已近29個月，佔領烏克蘭約18%領土，其中包括2014年佔據的克里米亞半島(Crimean peninsula)。美聯社報道，基輔國際社會學研究所(Kyiv International Institute of Sociology，KIIS)的民調結果報道，研究所於5月16日至22日對烏克蘭1,067名民眾進行調查發現，32%的人同意某種形式的領土讓步，在1年前僅有10%，去年底為19%。55%的烏克蘭人仍反對任何領土割讓。