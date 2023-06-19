烏克蘭局勢｜水壩缺堤增至35死聯合國批俄阻撓救援　外媒指水壩是俄方炸毀

烏克蘭軍隊反攻行動持續，再奪回扎波羅熱南部一條村莊控制權。至於烏克蘭南部水壩受破壞引致廣泛水浸，死亡人數持續增加，烏克蘭表示，在烏方控制地區有17人死亡、31人失蹤；俄羅斯控制區的官員表示，增至35人死亡。聯合國駐烏克蘭人道主義協調員布朗發聲明，指俄羅斯拒絕容許救援物資運送到災區，敦促俄羅斯履行國際人道主義法規定，讓有需要的人士獲得救援。

俄烏雙方都互相指責對方破壞水壩。《美聯社》取得烏克蘭於上月28日，利用無人機拍攝的水壩照片，顯示爆炸前，位於俄羅斯控制區卡科夫卡水壩(Kakhovka Dam)的水壩，頂部停泊載有爆炸物的車輛。協助烏克蘭調查的法律專家小組日前發表初步報告，亦指水壩非常可能是俄方放置的炸彈引起。