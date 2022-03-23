烏克蘭局勢｜沙利文：拜登將與歐盟友宣布對俄新制裁　據報涉杜馬逾300議員

美國總統拜登本星期出訪歐洲，周四(23日)出席北約峰會期間，計劃與盟友宣布新一輪制裁俄羅斯的行動。有報道引述美國一名知情官員透露，美國總統拜登計畫本周內針對在俄羅斯國會任職的數百名俄羅斯人實施制裁。另有報道指，新制裁措施目標將是俄羅斯國家杜馬(下議院)逾300名議員。
美國白宮國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)表示，美國將會與盟友一起實施全面性的制裁措施，而這些措施將會於拜登24日在布魯塞爾開會時公布。他又指，拜登臨時加插訪問波蘭的行程，是因為波蘭接收超過200萬名烏克蘭難民，同時應對俄羅斯及白俄羅斯的軍事部署，當地的安全局勢已有根本上改變，美國亦會調動更多部隊到波蘭，加強北約的防禦能力。
美媒指拜登將對杜馬逾300名議員實施制裁
美國有線新聞網絡(CNN) 引述美國一名知情官員消息報道，拜登今日啟程前往歐洲，將於本周舉行一系列緊急元首峰會時，公布針對杜馬的新一波制裁措施，但美國之前就已經制裁部分杜馬成員，預計本周將會擴大制裁名單。
《華爾街日報》(WSJ)根據美國官員與內部文件披露，拜登政府正準備對俄羅斯國家杜馬的大多數成員實施制，拜登計劃在訪問歐洲期間，最早於24日宣布對俄羅斯國家杜馬逾300名議員實施制裁。