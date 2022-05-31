烏克蘭局勢｜法國記者烏東採訪期間遭炮擊身亡　馬克龍：他被俄炸彈殺害

再有記者於俄羅斯入侵烏克蘭的戰事中喪生。法國新聞電視頻道BFMTV一名32歳法國記者在烏克蘭東部的盧甘斯克州(Luhansk)，和一些平民乘搭清楚寫明人道主義的巴士期間，遭遇炮擊被炮彈碎片擊中身亡。是戰事至今記者死亡人數增至8人。

遇害的法國記者Frédéric Leclerc-Imhoff ，在BFMTV已經工作6年，他是攝像師，這是他第二次前往烏克蘭進行報道。根據BFMTV報道，他是在報道人道主義行動時，被炮彈碎片擊中了，他的同事亦受傷。網上流傳相片可見，巴士檔風玻璃穿了一個大窿直透車廂。

法國外交部長科隆納(Catherine Colonna)在社交平台發文指，Frédéric Leclerc-Imhoff是「在履行報道職責時被俄羅斯對人道主義行動的轟炸給炸死的」、「要求儘快進行透明的調查，以查明這場悲劇發生的情況」。 根據非政府組織無國界記者組織(RSF)的統計，自俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，至少有8名記者在工作時喪生

Journaliste, Frédéric Leclerc-Imhoff était en Ukraine pour montrer la réalité de la guerre. À bord d’un bus humanitaire, aux côtés de civils contraints de fuir pour échapper aux bombes russes, il a été mortellement touché. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 30, 2022

法國外交部長促盡快調查事件 法國外交部長科隆納(Catherine Colonna)在社交平台發文指，Frédéric Leclerc-Imhoff是「在履行報道職責時被俄羅斯對人道主義行動的轟炸給炸死的」、「要求儘快進行透明的調查，以查明這場悲劇發生的情況」。 根據非政府組織無國界記者組織(RSF)的統計，自俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，至少有8名記者在工作時喪生。