烏克蘭局勢｜波蘭停向烏軍提供武器　因糧食禁運爭議及不滿澤連斯基發言

烏克蘭因為糧食出口的爭議，將失去一個堅實的盟友。波蘭在周三（20日）宣布，將不會再向烏克蘭提供武器，原因是該國因為限制烏克蘭的糧食入口，以及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在聯合國大會的演說。

烏克蘭早前向世界貿易組織（WTO），投訴包括波蘭在內的3個國家，禁止烏克蘭的糧食進口。而波蘭亦在周二（19日）傳召烏克蘭的大使，對澤連斯基的發言不滿。澤連斯基在周二時指控，一些國家假裝聲援烏克蘭，波蘭反指這是：「對波蘭的不公義，波蘭在戰爭的第一日就支持烏克蘭。」波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）周三在全國講話中表示，基於兩國在糧食進口的問題持續緊張，決定不再向烏克蘭提供武器：「我們不會再轉移武器到烏克蘭，因為我們現在要用更先進的武器裝備波蘭。」