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國際
2023-09-21 13:47:13

烏克蘭局勢｜波蘭停向烏軍提供武器　因糧食禁運爭議及不滿澤連斯基發言

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波蘭總理莫拉維茨基。(路透社)

波蘭總理莫拉維茨基。(路透社)

烏克蘭因為糧食出口的爭議，將失去一個堅實的盟友。波蘭在周三（20日）宣布，將不會再向烏克蘭提供武器，原因是該國因為限制烏克蘭的糧食入口，以及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在聯合國大會的演說。

烏克蘭早前向世界貿易組織（WTO），投訴包括波蘭在內的3個國家，禁止烏克蘭的糧食進口。而波蘭亦在周二（19日）傳召烏克蘭的大使，對澤連斯基的發言不滿。澤連斯基在周二時指控，一些國家假裝聲援烏克蘭，波蘭反指這是：「對波蘭的不公義，波蘭在戰爭的第一日就支持烏克蘭。」波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）周三在全國講話中表示，基於兩國在糧食進口的問題持續緊張，決定不再向烏克蘭提供武器：「我們不會再轉移武器到烏克蘭，因為我們現在要用更先進的武器裝備波蘭。」

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澤連斯基與波蘭總理莫拉維茨基。(路透社)

澤連斯基與波蘭總理莫拉維茨基。(路透社)

因為俄羅斯封鎖黑海，令烏克蘭的耀食積壓而未能出口，因此有關的糧食隨之而轉向中歐地區。令到歐盟一度容許成員國限制烏克蘭的糧食入口，但是有關的限制在9月15日結束。當中只有匈牙利、斯洛伐克與波蘭繼續實際有關措施而引起烏克蘭的投訴。波蘭又指，即使向世貿投訴，仍會繼續有關措施，而莫拉維茨基更表示，可能會增加限制烏克蘭的貨物入口。

烏克蘭呼籲波蘭將情緒放一邊

烏克蘭方面就呼籲波蘭將情緒放一邊，讓雙方以建設性的方式解決爭議。法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）在周三稱，歐盟的研究認為烏克蘭的糧食入口不會對歐盟的農民造成影響，形容有關的爭議是令人遺憾。波蘭在戰爭中為烏克蘭提供最多的武器，並且促成德國將先進的豹2坦克提供予烏克蘭，而至今該國接收了超過150萬的烏克蘭難民。

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