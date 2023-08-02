烏克蘭局勢︱波蘭增兵前往邊境　指白俄羅斯兩直昇機入侵領空

俄烏戰爭有機會蔓延。波蘭周二（1日）指控，白俄羅斯的兩架軍方直昇機，在周二跨越波蘭領空，波蘭方面將向邊境增派部隊以及向北大西洋公約組織（NATO）提交報告，而白俄就否認有入侵領空。
波蘭國防部周二指：「兩架白俄羅斯的直昇機在邊境進行訓練時，入侵波蘭的領空。」白俄方面就否認事件，並指波蘭的說法「牽強」：「關於白俄羅斯空軍及空防部隊的米格24及米格8型直昇機，被指入侵波蘭邊境是牽強，這只是波蘭的軍政領袖，合理化將部隊部署在白俄邊境。」
波蘭向北約報告事件
波蘭就指，兩架直昇機在比亞沃維耶扎地區以低空飛行，以避過雷達系統的探測。白俄羅斯方面已經就有關的訓練通知波蘭，不過當地的波蘭居民親眼目睹白俄羅斯的直昇機在頭頂飛過，並拍下相片及影片放上社交媒體。而波蘭表示已經向北約報告有關事件。
波蘭外交部亦傳召白俄大使提出抗議：「波蘭方面將事件視為令波蘭與白俄邊境緊張局勢升級的因素之一。波蘭期望白俄羅斯不要再採取同類行動。」波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）上星期已經警告，指駐白俄羅斯的約100名華格納僱傭兵正移動到波蘭與白俄羅斯的邊境，指責他們可能準備移入波蘭，在即將於秋季舉行的選舉造出破壞。
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