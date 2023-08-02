烏克蘭局勢︱波蘭增兵前往邊境　指白俄羅斯兩直昇機入侵領空

俄烏戰爭有機會蔓延。波蘭周二（1日）指控，白俄羅斯的兩架軍方直昇機，在周二跨越波蘭領空，波蘭方面將向邊境增派部隊以及向北大西洋公約組織（NATO）提交報告，而白俄就否認有入侵領空。

波蘭國防部周二指：「兩架白俄羅斯的直昇機在邊境進行訓練時，入侵波蘭的領空。」白俄方面就否認事件，並指波蘭的說法「牽強」：「關於白俄羅斯空軍及空防部隊的米格24及米格8型直昇機，被指入侵波蘭邊境是牽強，這只是波蘭的軍政領袖，合理化將部隊部署在白俄邊境。」