烏克蘭局勢｜波蘭民眾發起「公投」兼併俄大使館　網民：傷害不大侮辱性強

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾7個月，俄烏戰爭近月升級，烏克蘭多處遭受連翻轟炸，造成多人死傷，在歐州各國也掀起反戰浪潮。近日波蘭有民眾到俄羅斯大使館前舉行「公投」，題目為「您是否支持兼併俄羅斯大使館，並將其移交給波蘭當局？」有網民笑言「傷害不大，但侮辱性強」。

根據《烏克蘭國家通訊社》(Ukrinform)16日報道，這場充滿諷刺意味的「公投」有數千名烏克蘭、波蘭和其他國家的民眾參與，甚至更有來自意大利與捷克的「國際觀察員，主辦方在俄羅斯大使館外設立一個投票箱，甚至還有選舉委員會發送選票。「公投」內容提到「您是否支持兼併俄羅斯大使館，將其移交給波蘭當局，並建立波蘭與烏克蘭合作的常駐單位？」主辦單位最後也宣布公投結果，聲稱投票率高達127%，總計共有864萬張選票，並稱參加本次「公投」的人數比俄羅斯烏東4州舉行的偽公投人數還多。

組織者：冀將俄大使和外交人員逐出波蘭領土

「公投」的聯合組織者，華沙歐洲民主運動的領導人Natalka Panchenko表示，本次活動皆在希望希望波蘭和歐盟正式承認俄羅斯為恐怖主義國家，並將其大使和所有外交人員驅逐出波蘭領土。

俄羅斯在4個烏克蘭親俄地區舉辦入俄公投，聲稱全都高票通過，頓涅茨克(Donetsk)和盧甘斯克(Luhansk)支持率達99.23%，以及98.42%，扎波羅熱(Zaporizhzhia）93.11%，赫爾松(Kherson)也有超過87%，4區域合計佔烏克蘭領土的15%；聯合國大會12日以143國贊成、5國反對、35國棄權的票數，通過決議譴責俄羅斯透過非法公投。