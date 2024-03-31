烏克蘭局勢｜波蘭總理警告「戰前時代」已揭開序幕　歐洲各國須加強防禦

波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)在德國當地時間29日接受採訪時表示，歐洲各國必須加強防禦能力，以應對俄羅斯等威脅，因為戰前時代已經開始。
波蘭是北約組織的東部前線，與烏克蘭接壤，俄烏戰爭讓波蘭也感受到了戰爭近逼的緊張感。過去10年，波蘭的軍事力量增加了一倍，今年的國防預算甚至超過了國內生產毛額的4%。
總理圖斯克在德國迪維爾特接受採訪時警告說，「戰爭不再是過去的概念。它是眼前的現實，是兩年前開始的事情。我們必須接受『戰前時代』已經開始的事實」，他認為歐洲各國都應該加強防禦能力，才能防止像俄羅斯這種國家的攻擊。
自俄烏戰爭開打以來，東歐特別是前蘇聯勢力範圍內的國家變得焦慮。然而對於加強歐洲防衛能力的努力，圖斯克表示，「還有很長的路要走」。儘管北約成員國設定了國防開支需佔GDP2%的目標，但許多國家連這個目標都達不到。他認為，在與美國保持強大聯盟的同時，「我們必須擁有一支獨立、自給自足的國防力量」。
另外，他也警告普丁可能會利用日前莫斯科音樂廳發生的恐攻事件作為擴大俄烏戰爭的藉口，「普丁已經將這次襲擊歸咎於烏克蘭，儘管他沒有提供任何證據。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章