烏克蘭局勢｜波蘭總理警告「戰前時代」已揭開序幕　歐洲各國須加強防禦

波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)在德國當地時間29日接受採訪時表示，歐洲各國必須加強防禦能力，以應對俄羅斯等威脅，因為戰前時代已經開始。

波蘭是北約組織的東部前線，與烏克蘭接壤，俄烏戰爭讓波蘭也感受到了戰爭近逼的緊張感。過去10年，波蘭的軍事力量增加了一倍，今年的國防預算甚至超過了國內生產毛額的4%。

總理圖斯克在德國迪維爾特接受採訪時警告說，「戰爭不再是過去的概念。它是眼前的現實，是兩年前開始的事情。我們必須接受『戰前時代』已經開始的事實」，他認為歐洲各國都應該加強防禦能力，才能防止像俄羅斯這種國家的攻擊。