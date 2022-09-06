烏克蘭局勢｜滿腦子是性？烏黑客扮美女誘騙 猴擒俄軍傳相暴露位置 後果係……

兵不厭詐，美人計或許萬試萬靈……烏克蘭黑客在社交平台製造假帳戶，假扮美女誘騙俄軍交談，令他們暴露自己所在位置，基地隨即被烏軍轟炸。 英國《金融時報》(Financial Times)和美國《商業內幕》(Business Insider)周一報道，烏克蘭第二大城市哈爾科夫(Kharkiv)的30歲IT專業人士克內什(Nikita Knysh)說，俄軍2月入侵烏克蘭時，他就決定要利用黑客技術來幫自己的國家，還招募其他同道人，成立名為「Hackyourmom」的黑客組織，如今有來各自烏克蘭各地的30名黑客執行任務。

烏克蘭局勢｜黑客從社交網「埋身」 克內什說，他們上月在Telegram等數個社交平台偽造烏克蘭美女帳戶，成功誘騙烏克蘭東南部城鎮梅利托波爾(Melitopol)的俄軍。這些黑各偽裝成烏國美女跟俄軍交談、做朋友，以了解他們，最後說服他們上傳在前線的照片。 克內什指，這些俄軍滿腦子都是「上床」，於是發了一堆照片給「美女」，以證明他們是貨真價實的俄國士兵。黑客從照片辨認出他們在梅利托波爾附近軍事基地的位置，再將相關資料傳給烏軍，幾天後，該處的俄軍基地就被轟炸。