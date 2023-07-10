烏克蘭局勢｜漏口風？拜登自爆美國彈藥不足 輿論質疑洩軍事機密 白宮官員急補鑊

美國總統拜登受訪時為向烏克蘭提供集束彈辯護，坦言美國155毫米火炮彈藥數量不足，於生產新炮彈的過渡期內烏克蘭不能失去防禦能力。惟在俄烏戰況激烈的敏感時刻，外界質疑拜登洩漏軍事機密，且應對傳媒的能力不足。 烏克蘭局勢｜拜登爆料：美國彈藥不多 霍士新聞(Fox News)報道，拜登在周日(9日)早上播出的專訪中，向美國有線電視新聞網(CNN)主持人札卡里亞(Fareed Zakaria)表示：「這是一場與彈藥有關的戰爭。他們的彈藥即將耗盡，而我們的彈藥亦已不多。」 拜登為提供烏克蘭集束彈辯護，表示：「因此，我們最終決定接受國防部的建議，此措施並非永久，而是允許在此過渡期間，能為烏克蘭爭取到更多的155毫米火炮彈藥。」

烏克蘭局勢｜白宮官員急撲火 拜登這樣回應，旋即引發輿論熱議，有網民表達不滿。當中，共和黨人及部分專家質疑為何拜登在全國電視訪問中，要讓外界知道美國彈藥不足，敵對一方亦會掌握這些資訊。 被傳媒要求評論時，一名白宮官員似乎收回了拜登有關美國彈藥即將耗盡的說法。官員在回覆霍士新聞數碼頻道(Fox News Digital)的電郵中表示：「為應付突發事件或軍事衝突，軍方對武器系統儲備和彈藥數量都有明確要求……我們送到烏克蘭的所有東西，都已超過足夠數量。因此，美國自己的彈藥並未耗盡」。