烏克蘭局勢︱澤連斯基促全面談判　俄稱使用超音速導彈空襲(持續更新/有片)

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在周末(19日)呼籲，俄羅斯應該盡快展開有意義的和平及安全談判，他指現時是俄國僅餘阻止傷害擴大的機會，否則將面臨數代俄羅斯人民才能恢復的局面。

澤連斯基周末發表講話，他指俄羅斯若要減少因為自身的錯誤造成的損失，不應再延誤談判的時候。他指:「這是俄羅斯僅餘去阻止，因為他們的錯誤所造成的損失擴大的機會。是時候去會談，去討論。去回復烏克蘭的領土完整和正義了。否則，俄羅斯的損失需要用上多代人民才能回復。」

烏方指俄軍逾1.4萬人死亡

另外澤連斯基在周五晚間的影片，提到俄羅斯早前舉行的慶典：「今日聽到很多關於俄羅斯慶祝奪取到克里米亞的言論。這是一個大的盛會，而我留意到的是，據報有20萬人在俄羅斯參與盛會，有10萬人在街上，以及9.5萬人在體育館內。數字大約與入侵烏克蘭的俄羅斯部隊相約，試想像，那裡有14,000部隊，即是數以萬計的人在莫斯科的體育場受傷和致殘。這次的入侵已造成大量俄羅斯人的傷亡。這就是戰爭的代價，而這只不過是3個星期左右。戰爭是應該結束。」