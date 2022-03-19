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國際
2022-03-19 18:25:00

烏克蘭局勢︱澤連斯基促全面談判　俄稱使用超音速導彈空襲(持續更新/有片)

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烏克蘭總統澤連斯基呼籲俄方全面談判，否則俄國的損失需要數代人民才能恢復。(美聯社)

烏克蘭總統澤連斯基呼籲俄方全面談判，否則俄國的損失需要數代人民才能恢復。(美聯社)

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在周末(19日)呼籲，俄羅斯應該盡快展開有意義的和平及安全談判，他指現時是俄國僅餘阻止傷害擴大的機會，否則將面臨數代俄羅斯人民才能恢復的局面。

澤連斯基周末發表講話，他指俄羅斯若要減少因為自身的錯誤造成的損失，不應再延誤談判的時候。他指:「這是俄羅斯僅餘去阻止，因為他們的錯誤所造成的損失擴大的機會。是時候去會談，去討論。去回復烏克蘭的領土完整和正義了。否則，俄羅斯的損失需要用上多代人民才能回復。」

烏方指俄軍逾1.4萬人死亡

另外澤連斯基在周五晚間的影片，提到俄羅斯早前舉行的慶典：「今日聽到很多關於俄羅斯慶祝奪取到克里米亞的言論。這是一個大的盛會，而我留意到的是，據報有20萬人在俄羅斯參與盛會，有10萬人在街上，以及9.5萬人在體育館內。數字大約與入侵烏克蘭的俄羅斯部隊相約，試想像，那裡有14,000部隊，即是數以萬計的人在莫斯科的體育場受傷和致殘。這次的入侵已造成大量俄羅斯人的傷亡。這就是戰爭的代價，而這只不過是3個星期左右。戰爭是應該結束。」

烏克蘭軍方表示，自2月24日入侵烏克蘭起，已有超過14,000名俄羅斯士兵死亡，而莫斯科則僅透露有498人死亡。

周五近萬人經人道走廊撤離

另外，烏克蘭當局指，在周五有9,145人通過人道走廊撤離。當中包括接近5,000名在南部港口城市馬里烏波爾的居民。另外超過4,000人從蘇梅撤走，還有約500人從札波羅熱撤離。而聯合國就已運送首批急救物資抵達蘇梅。

近萬人周五經人道走廊撤離。(路透社)

近萬人周五經人道走廊撤離。(路透社)

俄羅斯軍方發言人Igor Konashenkov表示，向烏克蘭西部發射了超音速導彈轟炸地底倉庫。Igor Konashenkov稱襲擊的烏克蘭倉庫藏有大批空軍彈藥。俄國之前沒有承認過曾在烏克蘭的戰事上使用超音速武器。

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