烏克蘭局勢︱澤連斯基到波蘭獲承諾送出更多戰機　普京同時期出訪白俄

澤連斯基今次出訪波蘭，周三（5日）在華沙與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會面，並獲承諾「如果仍然有需要」，會送出更多的米格29戰機予烏克蘭。杜達又表示，將會支持烏克蘭加入北約，同時會為烏克蘭提供「額外的承諾，安全的保證，以增強烏克蘭的軍事實力」。

澤連斯基承諾會為波蘭解決農產品問題

澤連斯基出訪波蘭，是因為波蘭農民，抗議烏克蘭廉價農作物導致波蘭國內農產品價格受影響，同時歐盟又宣布延長對烏克蘭農作物的免關稅措施，因此令波蘭農業部長計劃請辭。澤連斯基在訪問中亦有回應有關問題，並表示會盡快造出減少農民憤怒的措施：「我們會尋找方法。我相信在數日或數周之內，我們會找出解決所有問題的辦法，因為像波蘭與烏克蘭這等親密朋友之間不應該存在困難。」

在白俄羅斯，普京與盧卡辛科進行了兩日的論壇，討論在白俄佈置俄羅斯的武器。普京早前表示計劃在白俄羅斯部署戰術核彈，而他表示俄羅斯已經將伊斯坎德爾飛彈系統部署在白俄羅斯，有關武器將可以裝上核子武器或核彈頭。而盧卡辛科也計劃在會面提到白俄的「烏克蘭和平計劃」。