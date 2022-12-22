烏克蘭局勢｜澤連斯基到白宮與拜登會晤　美宣布向烏提供愛國者防空系統

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續10個月、滿300日。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)到美國白宮與美國總統拜登會面，兩人在會面後舉行聯合記者會。拜登宣布再向烏克蘭追加18.5億美元軍事援助，首次包括愛國者防空導彈系統，另外會再提供450億美元緊急援助，使拜登政府對烏克蘭的軍事援助總額達到219億美元。澤連斯基感謝拜登、國會和美國民眾的支持。

拜登讚揚烏克蘭民眾勇氣可嘉，持續激勵全球，並多次提到會與烏克蘭站在一起，會向烏克蘭提供一切戰勝所需。他批評俄羅斯針對烏克蘭能源基礎設施發動攻擊，意圖令烏克蘭人民渡過黑暗的寒冬，重申俄軍不會贏得戰事，俄羅斯總統普京想藉入侵烏克蘭來分裂北約及西方的圖謀不會得逞。

澤連斯基早前抵達華盛頓郊區安德魯斯空軍基地，是俄烏戰爭爆發後，首次外訪。他隨即坐車到白宮，拜登與夫人吉爾迎接。拜登在橢圓形辦公室與澤連斯基會面。

拜登又提到，各方都希望俄烏戰事盡快結束，但普京一日不下令撤軍，戰事仍會持續，同時認為不能低估戰事對俄羅斯造成的打擊，普京早前已承認情況較預期艱難，事實證明俄羅斯的入侵行動失敗，因為普京知道無法佔領整個烏克蘭。

澤連斯基：有信心最終與美國及西方盟友贏得戰事。(AP)

澤連斯基：有信心最終與美國及西方盟友贏得戰事

澤連斯基感謝美國的支持，並指獲得美方提供愛國者導彈將大大加強烏克蘭的防空能力，同時促請美國國會通過對烏克蘭的額外財政援助。澤連斯基指，烏克蘭獲得的援助，除了為國家的公正及和平而戰，亦是為國際安全而戰，有信心最終會與美國及西方盟友一同贏得戰事。

澤連斯基重申，烏克蘭在主權、自由和領土完整上沒有妥協餘地，他指，俄軍破壞烏克蘭能源基礎設施，造成烏克蘭人民的生存問題，必須想盡辦法熬過今個冬季，並要俄羅斯對所做的一切負責。



