烏克蘭局勢｜澤連斯基形象一鋪清袋？與妻子登Vogue被質疑是否適合 美國議員：送錢他們影靚相

俄羅斯攻打烏克蘭，美歐多國向烏克蘭伸出援手送軍用物資，不過澤連斯基因與妻子歐倫娜(Olena Zelenska)替時尚雜誌《Vogue》美國數碼版拍攝了一輯充滿唯美感的照片，遭質疑在烏克蘭正遭戰火蹂躪、每天都有人傷亡的時候拍這些照片是否適合。美國保守派議員乘勢抨擊兩人在戰亂期間竟拍攝華麗照片，又說美國軍援烏克蘭的資金是給兩人拍照。不過，《Vogue》今次主要是訪問44歲歐倫娜，烏克蘭人認為她受訪是告訴世界烏克蘭婦女和兒童在戰亂中的苦難。

《Vogue》的封面照只有歐倫娜，題為《勇者之照：烏克蘭第一夫人歐倫娜．熱倫斯卡》，裡面則有她與澤連斯基的合照，由著名攝影師Annie Leibowitz操刀，Vogue也有上載兩人的拍攝花絮。美國共和黨議員Lauren Boebert在Twitter轉載了澤連斯基夫婦的合照，稱「當我們給烏克蘭600億美元(約4,680億港元)時，澤連斯基為Vogue拍照片。這些人當我們是一群傻瓜。」澤連斯基奮力抵抗俄軍的形象也受損，澳洲極右政治網站Rebel News記者Avi Yemini說，在開戰初期敬重澤連斯基，當時有很多他穿上戰術裝備走到前線的照片，「結果這些照片是假的，此舉像他的為人。現在為Vogue拍照。騙取西方納稅人數十億美元」。

網上反應兩極

澤連斯基與妻子的合照分別在基輔的總統辦公室和市郊的瑪麗亞宮拍攝，歐倫娜也有在遭俄軍炸毀的全球唯一最大飛機安托諾夫安-225(Antonov AN-225)的殘骸旁拍照，她提及「這是我人生最恐怖的數月，所有烏克蘭人也是這樣」，又指無人能明白他們如何克服這艱難時刻，「我們期望取得勝利，堅信會戰勝，這推動我們向前邁進。」在訪問中，澤連斯基說他當然愛妻子，歐倫娜是他最好朋友，亦是愛國者，她深愛烏克蘭，也是一名出色的母親。網上對澤連斯基夫婦接受Vogue訪問的反應兩極。有讀者稱，「Vogue將戰爭浪漫化。」獲網民數百個「讚」表示贊同。另有批評說，在他們的國家每天都有人死亡，為雜誌拍照似乎不明智，「只會看來虛偽！」

美國電訊公司Verizon行政總裁Tami Erwin則貼文撐歐倫娜，指她讓世界知道烏克蘭婦女和兒童的故事，為許多人發聲。親烏克蘭分子Val Voschevska在Instagram說，歐倫娜展現了自己真實一面，「她就像我們在公司返了成日工，分別是她的工作是在戰爭中保護國家」。一名烏克蘭市民留言感謝《Vogue》，透過真正的烏克蘭人引起外界關注烏克蘭。另有人稱，「拍照引起外界關注有甚麼不妥？烏克蘭戰爭讓我注意到在世界其他地方發生的戰爭，在那些照片下的留言裡見到許多格魯吉亞人和敘利亞人說，俄羅斯在他們國家也幹同樣的事，搶掠、強姦和虐待民眾。」根據聯合國人權事務高級專員辦事處，自俄羅斯攻打烏克蘭以來，烏克蘭有逾1.2萬人死亡，數百萬人失去家園。