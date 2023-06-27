烏克蘭局勢｜澤連斯基指在多個地區取得進展　報道：西方曾警告烏勿趁俄內亂發動攻擊

烏克蘭總統澤連斯基表示，烏克蘭戰士向前線各個方向推進，在多個地區都取得進展，又形容是愉快的一日。有美國傳媒報道，在俄羅斯僱傭兵組織華格納集團(Wagner group)叛變事件未平息前，西方多個盟友都接觸烏克蘭官員，警告不要趁俄方混亂之際，對俄羅斯境內發動襲擊。

澤連斯基周一(26日)訪問頓涅茨克(Donetsk)和扎波羅熱(Zaporizhzhia)地區，並向2名烏軍頒受最高級別的英雄金星勳章，並會見將領作出行動部署。他表示，烏克蘭戰士向前線各個方向推進，在多個地區都取得進展，並形容是愉快的一日。

烏克蘭指，在戰略重鎮巴赫穆特，過去一天殲滅逾150名俄軍，逾200名俄兵受傷，又摧毀敵方2套自行火炮系統、4架無人機、1套反坦克導彈系統。至於在扎波羅熱州首府梅利托波爾，烏軍亦推進1.5公里，國防軍發言人指，已在防線上站穩陣腳，擊退俄方攻擊。國防部副防長馬利亞爾(Ganna Malyar)表示，烏軍在南部戰線又收復一座早前被俄軍佔據的村莊，烏方部隊正繼續推進。自大反攻開始以來，烏方已解放了南部地區約130平方公里領土。



