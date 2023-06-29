烏克蘭局勢︱澤連斯基指責俄羅斯間諜　協助俄軍襲擊克拉馬托爾斯克

烏克蘭克拉馬托爾斯克被俄羅斯以導彈襲擊的事件，造成至少11人的死亡。而烏克蘭當局拘捕了一名男子，被指為俄羅斯間諜，助俄羅斯發動襲擊。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）指控，俄羅斯的間諜涉嫌協助發動克拉馬托爾斯克的襲擊，並將會以叛國罪被起訴，澤連斯基表明，協助俄羅斯的殺人的人將面臨「最高的懲處」。烏克蘭情報部門表示，一名男子在襲擊前向俄軍發放目標餐廳的影片。男子周三（28日）被烏克蘭拘捕，當局形容他是俄羅斯的間諜，並發放他被捕的相片及片段。