烏克蘭局勢︱澤連斯基指責俄羅斯間諜　協助俄軍襲擊克拉馬托爾斯克

烏克蘭克拉馬托爾斯克被俄羅斯以導彈襲擊的事件，造成至少11人的死亡。而烏克蘭當局拘捕了一名男子，被指為俄羅斯間諜，助俄羅斯發動襲擊。
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）指控，俄羅斯的間諜涉嫌協助發動克拉馬托爾斯克的襲擊，並將會以叛國罪被起訴，澤連斯基表明，協助俄羅斯的殺人的人將面臨「最高的懲處」。烏克蘭情報部門表示，一名男子在襲擊前向俄軍發放目標餐廳的影片。男子周三（28日）被烏克蘭拘捕，當局形容他是俄羅斯的間諜，並發放他被捕的相片及片段。
A soldier of the 🇷🇺army in the so-called “Donetsk People’s Republic” (occupied part of Donetsk reg.) asked a man from Kramatorsk to film the Ria Pizza restaurant, which was hit by 🇷🇺 missile strike last night. This could be alleged evidence of the deliberate targeting of civilian… pic.twitter.com/JiSJ2k18dc— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) June 28, 2023
澤連斯基在晚上的講話表示，烏克蘭的安全部門與警察的特別迎隊正扣留涉事男子，並預計他會面臨終身監禁。而襲擊的死亡人數增至11人，當中包括3名少女，分別是14歲的孖生姊妹Yuliya Aksenchenko及Anna Aksenchenko，以及1名17歲女子。克拉馬托爾斯克的教育部門表示：「俄羅斯的導彈，令兩位天使的心臟停止跳動」。而事件中有60多人受傷，包括一名哥倫比亞人及一位烏克蘭的作家。