烏克蘭局勢︱澤連斯基指責歐洲續購俄能源：以別人的血為自己賺錢

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在接受訪問時批評，仍在向俄羅斯購買能源的歐洲國家，是在以別人的血為自己賺錢。

澤連斯基接受英國廣播公司（BBC）的訪問，他指歐洲國家繼續向俄羅斯購買石油，只是在以別人的血為自己賺錢。他更特別點出德國及匈牙利，指責兩個國家阻止對俄羅斯的能源禁運，令俄羅斯仍可以今年賺取2,500億英鎊（約25,617.7億港元）。

「這是有關生存的議題！」

早前德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）欲到訪烏克蘭被拒，原因是烏克蘭並不歡迎他的到訪。而烏克蘭方面不滿德國雖然支持對俄羅斯實施制裁，但卻不支持對俄羅斯的石油禁運。澤連斯基指：「一些我們的朋友和夥伴，明白這是不同的時刻，這不再是做生意和賺錢的議題，這是有關生存的議題！」

澤連斯基又在訪問中，繼續希望其他國家提供武器，並指他們仍不夠快去應付俄羅斯的攻勢。「美國、英國以及一些歐洲國家，他們是在嘗試協助及有提供協助，不過我們需要更快更快，這是關鍵的時刻。」

雖然俄軍在烏克蘭北面已經退出，但是在東面及南面可能會再發動大規模的進攻，其中南部城市的馬里烏波爾，已被俄羅斯炮轟及圍攻多時，澤連斯基在訪問中表示，他估計已有數以萬計國民在市內死亡。

澤連斯基：俄軍由上至下都是「戰犯」

「我們有一些資料顥示，有數以萬計的人死亡，還有更多失蹤。我們知道他們的文件已經被移走，他們被發放了俄羅斯的護照並帶到俄羅斯的深處，一些營地或是其他城市。而沒有人知道他們發生了甚麼，沒人知道多少已經被殺。」

澤連斯基又指，布查鎮的屠殺令到和談中斷：「布查是令到進程終結。這不是在於我，是在於俄羅斯。他們沒有太多的機會與我們再談。」他又指，在到訪布查鎮後令他有很多的感覺，而且令他對俄羅斯軍隊只有仇恨，他指俄軍是從總統普京，由上至下都是「戰犯」。