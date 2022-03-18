烏克蘭局勢︱澤連斯基料下周二日本國會視像演說　基輔市長籲日本人援助

先後出席多國國會進行遊說的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），預計會在下周二(22日)出席日本國會進行演說。而基輔市長周四(17日)晚首次接受日本傳媒訪問時，他表示烏克蘭的戰爭並非與日本人無關，呼籲日本國民支持及提供援助。

日本政府早前表示，將安排澤連斯基出席國會的視像通話，據日本傳媒報道在朝野取得一致共識之下，最快可在日本3日假期後，即下星期二安排進行演說。自民黨國會對策委員長高木毅以及立憲民主黨國會對策委員長馬淵澄夫分別指，有關的演說應該盡快落實以及希望在下周初段時間進行。公明黨參議員河野義博就透露，最快會在日本時間的周二，在會議結束前舉行。

基輔市長批普京操縱人民記憶

至於基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）亦在周四晚，首次接受日本傳媒的訪問。克利奇科表示俄軍正在基輔外圍進行大規模的種族虐殺，每日都有大量平民死亡，而至今超過100名兒童在戰爭中被殺害。克利奇科又指，俄羅斯總統普京正在操縱人民的記憶，他指普京所說的都是謊言。他表示，烏克蘭人不想去其他地方，他們都想保衞烏克蘭，而他們是不會跪下，希望各界繼續向烏克蘭提供支援。

克利奇科最後向日本人表示：「這是給日本的人民最重要的訊息，你們是可以阻止這場戰爭。沒有人需要進行戰爭的，在烏克蘭的戰爭開始，與日本並非沒有關係。現在，我希望各國團結一致，烏克蘭需要你們的協助。」曾是世界拳王的克利奇科表示，自己過去曾多次到訪日本，很喜歡日本這個國家。