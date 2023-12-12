烏克蘭局勢｜澤連斯基晤美國議員爭取600億美元援助 俄：再多撥款也無用

俄羅斯攻打烏克蘭的戰爭已持續21個月，烏克蘭總統澤連斯基周一再度出訪美國，正值「關鍵」時刻。美國對烏克蘭的援助年底將耗盡，總統拜登要求國會通過600億美元(約4,680億港元)新援助。參議院共和黨議員日前才阻撓涉及烏克蘭、以色列和加沙的1,100億美元援助方案；華府希望澤連斯基親身與參議員及共和黨籍眾議院議長約翰遜會面打動共和黨議員，惟後者堅持援助烏克蘭與收緊美國移民政策掛鈎。克里姆林宮發言人周二在澤連斯基會晤美國國會議員前稱，大家要明白即使數千億美元投入烏克蘭，也不會助烏克蘭在戰爭中取得任何勝利。

烏克蘭局勢｜澤連基斯：普京夢想成真

澤連斯基周二先會晤美國國會議員，下午才到白宮與拜登會面。他周一到美國國防大學發表演說，指美國國會延遲撥款，俄羅斯總統普京正看見其「夢想成真」。澤連斯基表示，在座各位都明白若士兵等待數周、數月，不知何時才有彈藥時的感覺，正當等待裝備的同時，敵人正伺機進攻。他又稱，美國國會山莊的未解議題源自普京和其小圈子，「當他們看見援助的延遲或部分流言，以及見到為自由而戰的鬥士失去支持，導致自由沒落，他們的夢想便成真」。他又指戰事雖在烏克蘭境內，但俄羅斯的真正目標是美國的自由。