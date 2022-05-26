烏克蘭局勢｜澤連斯基狠批基辛格倡以地換和平　堅持寸土不讓(有片)

美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger)周一(23日)出席達沃斯論壇時，暗示烏克蘭應放棄頓巴斯(Donbass)和克里米亞(Crimea)大部分地區，令與俄羅斯的和談可以取得成果，否則可能會造成難以克服的動盪和緊張局勢。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)批評有關言論，強調會奮戰到底，寸土不讓。

澤連斯基在視像講話中表示，每隔一段時間，就會有人提及要考慮俄方利益，但完全無考慮到俄羅斯已向烏克蘭發射數千枚炮彈、數以萬計烏克蘭人被殺、多個城市及村莊被摧毀，無數人被虐待、強姦和羞辱，而所謂的偉大地緣政治家並沒有看到，有無數平民正生活在他們認為可以放棄的領土上，烏克蘭所有保衛家園的人，都正在抵抗俄軍在東部的猛烈進攻，誓言戰鬥會堅持至重新奪回所有領土。