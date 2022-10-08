烏克蘭局勢︱澤連斯基稱俄官員已準備用核武　呼籲國際及早制止

烏克蘭總統澤連斯基指，俄羅斯官員已開始為使用核武進行準備。呼籲國際社會應在俄羅斯使用核武前作出反應。

澤連斯基在首都基輔接受訪問時表示：「他們已開始在社會做準備，這是非常危險。他們未準備去做，或去用。不過他們已經開始討論，他們不知道會不會用到，但即使只是去到討論也已經非常危險。」

他又表示：「我見到的是，俄羅斯的掌權者還是很在意生命，因此我不覺得動用核武的風險如一些專家說那麼確定，因為他們知道在使用後將無法回頭，這不只是他們國家的歷史，也是他們的個性。」

拜登指危機比冷戰更嚴重

美國總統拜登早前指，俄羅斯威脅使用核武器比任何時間都更接受「世界末日」，甚至超越冷戰時的古巴飛彈危機。澤連斯基就指，世界應該採取行動，因為「這是威脅全球」，他指俄羅斯已經開始了第一步，佔領了扎波羅熱核電廠，並將之納入國有。

據報目前已有約500俄軍已進入核電廠，澤連斯基指：「世界應該盡快對俄羅斯的入侵者採取行動。」他認為世界應該採取更多的制裁以令俄軍離開核電廠。

澤連斯基：普京害怕他的人民

對於被指呼籲俄羅斯人罷工，澤連斯基就否認，指是翻譯錯誤。不過他仍呼籲俄羅斯人：「為你的身體、人權及靈魂戰鬥吧。那些現在動員的孩子，他們甚麼都沒有就過來。沒有槍也沒有盔甲。他們就被拋過來當炮灰。如果他們想成為烤肉串，那就過來吧，不過還是人或是想留下性命，他們就得戰鬥。」

澤連斯基又指：「普京所害怕的，不是核攻擊，他是怕自己的社會。他害怕他的人民，因為那些人隨時可以取代他，拿走他的權力，隨便給予其他人。」