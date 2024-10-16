烏克蘭局勢｜澤連斯基稱北韓派1萬兵援俄18人逃走　俄羅斯否認

烏克蘭總統澤連斯基指，接獲情報部門匯報，北韓計劃派兵協助俄羅斯，將實際介入烏克蘭戰事，令俄軍進一步升級對烏克蘭的軍事行動，呼籲國際社會援助烏克蘭，以避免「一場更大的戰爭」。烏克蘭傳媒引述西方外交官指，估計北韓已經派出1萬名士兵到俄羅斯。克里姆林宮否認指控。

澤連斯基周日(13日)表示，觀察到俄國和北韓這類政權的聯盟關係變得更牢固。不只是轉移武器，還有士兵從北韓轉移到佔領軍。烏克蘭傳媒周二(15日)進一步引述西方外交消息報道，北韓已調動1萬名士兵到俄羅斯，並估計有18人已從俄羅斯庫爾斯克州及布良斯克州距離烏克蘭邊境僅約7公里的據點逃走，俄軍正追查他們的下落。克里姆林宮否認北韓派兵到俄羅斯，但強調總統普京今年6月出訪平壤時，與北韓領袖金正恩簽署的全面戰略夥伴關係協議包括一條互助條款，列明雙方同意協助對方驅逐外來侵略。