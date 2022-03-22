烏克蘭局勢｜澤連斯基稱烏永遠不會屈服　俄媒一度報道有近萬俄軍死(持續更新)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第27日，烏克蘭多處持續受俄軍炮轟，衛星圖片顯示首都基輔、郊區小鎮伊爾平(Irpin)、北部城市切爾尼戈夫(Chernihiv)等多地遭受嚴重破壞。第二大城哈爾科夫(Kharkiv)及切爾尼戈夫等據報發生多名當地官員被俄軍綁架事件。烏克蘭總統澤連斯基指，頓巴斯地區和克里米亞安全保障問題等，將會由烏克蘭人民投票決定。俄媒《共青團真理報》(Komsomolskaya Pravda)報道俄軍死傷人數達9,861死、逾1.61萬傷，報道不久後被刪除，該報之後稱遭黑客攻擊。

據報至少 5 名地方官員被俄軍綁架

俄軍日前向馬里烏波爾發出最後通牒，稱當地居民於香港時間昨早11時前放下武器投降將獲准離開，否則接受「審判」。馬里烏波爾市長和市議會議員均拒絕投降，亦不相信俄軍會讓他們安全離開。

馬里烏波爾在俄羅斯入侵前大約住有45萬人，戰事發生後一直受俄軍猛烈轟炸及圍困，當地官員上周曾指，該市近九成建築物被俄軍摧毁，衛星影像顯示，馬里烏波爾住宅區遭受嚴重破壞。烏克蘭總統澤連斯基透過影片發表談話時說，馬里烏波爾被俄軍猛烈攻勢「化為灰燼」，但這座城市會「撐得住」。他敦促烏克蘭人「盡一切力量保衛國家，拯救人民」。

烏克蘭文傳電訊社報道，引述烏克蘭國會網站指出，切爾尼戈夫2個村莊的首長、1名地方議員，以及2名地方政府官員被俄軍綁架。烏克蘭獨立新聞社亦報道，哈爾科夫也發生俄軍綁架村莊首長事件。