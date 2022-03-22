烏克蘭局勢｜澤連斯基稱烏永遠不會屈服　俄媒一度報道有近萬俄軍死(持續更新)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第27日，烏克蘭多處持續受俄軍炮轟，衛星圖片顯示首都基輔、郊區小鎮伊爾平(Irpin)、北部城市切爾尼戈夫(Chernihiv)等多地遭受嚴重破壞。第二大城哈爾科夫(Kharkiv)及切爾尼戈夫等據報發生多名當地官員被俄軍綁架事件。烏克蘭總統澤連斯基指，頓巴斯地區和克里米亞安全保障問題等，將會由烏克蘭人民投票決定。俄媒《共青團真理報》(Komsomolskaya Pravda)報道俄軍死傷人數達9,861死、逾1.61萬傷，報道不久後被刪除，該報之後稱遭黑客攻擊。
據報至少5名地方官員被俄軍綁架
俄軍日前向馬里烏波爾發出最後通牒，稱當地居民於香港時間昨早11時前放下武器投降將獲准離開，否則接受「審判」。馬里烏波爾市長和市議會議員均拒絕投降，亦不相信俄軍會讓他們安全離開。
馬里烏波爾在俄羅斯入侵前大約住有45萬人，戰事發生後一直受俄軍猛烈轟炸及圍困，當地官員上周曾指，該市近九成建築物被俄軍摧毁，衛星影像顯示，馬里烏波爾住宅區遭受嚴重破壞。烏克蘭總統澤連斯基透過影片發表談話時說，馬里烏波爾被俄軍猛烈攻勢「化為灰燼」，但這座城市會「撐得住」。他敦促烏克蘭人「盡一切力量保衛國家，拯救人民」。
烏克蘭文傳電訊社報道，引述烏克蘭國會網站指出，切爾尼戈夫2個村莊的首長、1名地方議員，以及2名地方政府官員被俄軍綁架。烏克蘭獨立新聞社亦報道，哈爾科夫也發生俄軍綁架村莊首長事件。
澤連斯基認為與普京直接對話是結束戰爭關鍵要素
烏克蘭總統澤連斯基接受傳媒訪問時表示，烏克蘭永遠不會屈服於俄羅斯發出的最後通牒，而基輔、馬里烏波爾和哈爾科夫等面臨激烈戰鬥的城市也不會接受被俄軍佔領，並促請德國停用俄羅斯能源，並對俄關閉港口。他重申希望與俄羅斯總統普京直接對話，認為這是結束戰爭的關鍵要素。被問到烏俄談判最終會作何妥協，澤連斯基指，包括頓巴斯地區和克里米亞安全保障問題等，將會由烏克蘭人民投票決定。
俄媒一度報道俄軍達9,861死後稱遭駭客攻擊
英國廣播公司(BBC)報道，親克里姆林宮的《共青團真理報》周一(21日)在其網站刊登一篇報道，引述俄國國防部數據，指俄軍死傷人數達9,861死、逾1.61萬傷。不過，這篇報導出版不久後便被刪除，但BBC成功截圖存證。《共青團真理報》編輯Vladimir Sungorkin隨後告訴英國廣播公司，上述數字是黑客攻擊所為，該報稍後將正式發布解釋。
自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯國防部只在本月2日公布有498名俄軍官兵死亡。