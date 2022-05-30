烏克蘭局勢｜澤連斯基罕有革除哈爾科夫高級官員　據報為安全局首長

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)視察哈爾科夫(Kharkiv)的烏軍前線陣地，是戰事開始以來，澤連斯基首次在基輔以外公開露面，他結束視察後宣布革除哈爾科夫地區的安全局一名高官職務，據報為安全局首長。

澤連斯基在哈爾科夫地方官員陪同下視察哈爾科夫受損情況，聽取官員交代戰況。哈爾科夫官員表示，區內三成一地區被俄軍佔據，有百分之五土地已被烏軍重奪。他們又商討重建計劃，澤連斯基強調新建的建築物必須配備避難設施。他又向軍人頒授勳章，他讚揚軍人為國家冒生命危險捍衛烏克蘭獨立。

澤連斯基返回首都基輔後，發放講話片段，指哈爾科夫遭到炮火嚴重破壞，重要基礎設施全毀，超過2/3的住宅也遭到破壞，但指俄軍亦損失慘重，強調俄羅斯已在這場戰爭中徹底失敗，國家不但失去未來，亦與自由世界斷絕聯繫。