烏克蘭局勢｜澤連斯基與土耳其總統通話 商「營救」被困鋼鐵廠烏軍

俄羅斯攻打烏克蘭今天邁入第3個月，烏總統澤連斯基稱，今日與土耳其總統埃爾多安通電話，商討疏散馬里烏波爾平民，以及被俘俄軍與圍困在該市鋼鐵廠內的烏軍交換。埃爾多安與澤連斯基通話後，將與俄總統普京會談。普京上周宣布奪取馬市時，曾稱只圍困、不攻擊留守鋼鐵廠的烏軍。廠內烏軍亞速營副指揮官Svyatoslav Palamar今日透過Telegram發布片段，稱俄軍機持續向廠房投彈，又從海軍戰艦和坦克發射炮彈，步兵也試圖攻入。他稱，即使是東正教復活節，俄軍仍不肯停止進攻。Palamar亦感謝嘗試疏散廠內平民的人士。澤連斯基警告，若俄軍「摧毀」留守烏軍，將退出談判。

留守鋼鐵廠的烏軍亞速營副指揮官Svyatoslav Palamar今日稱，俄軍持續進攻。(互聯網)

「任何邪惡都不可摧毀烏克蘭」 今日是烏基督徒慶祝東正教復活節，澤連斯基發表復活節講話時稱，任何邪惡都不可摧毀烏克蘭，祈求上帝讓兒童重獲歡樂和安慰傷心的母親。烏方談判代表波多利亞克亦呼籲俄方在復活節於馬里烏波爾停火，立即為平民建立人道走廊，並就交換被困烏軍和平民舉行特別談判。