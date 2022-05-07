烏克蘭局勢︱澤連斯基表明和談底線　俄軍須撤出入侵前地區

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在與英國的智庫組織討論的時候，透露烏方與俄羅斯的談判底線。他表明俄羅斯軍隊必須退回在入侵前的位置。

澤連斯基在與英國智庫英國皇家戰略研究所（Chatham House）演說時指，要烏克蘭接受和談，最起碼俄羅斯軍隊需要撤出在烏克蘭國內的領土，但沒有提到是否包括在2014年被吞拼的克里米亞。澤連斯基表示：「要停止俄羅斯與烏克蘭的戰爭，重要的一步是要回復到2月23日前的狀態。我是烏克蘭人民選出來代表烏克蘭的總統，而不是迷你烏克蘭或是其他的總統。這是最重要的一點。」

未有表明克里米亞地區

若依照澤連斯基的說法，若只是回復到2月23日，俄羅斯入侵烏克蘭前的狀況，這意味當中並不包括於8年前被俄羅斯吞拼的克里米亞地區。而澤連斯基又呼籲俄羅斯重返外交對話，他指：「儘管他們破壞了我們所有的橋樑，但我認為在形象上，不是所有的橋樑已被摧毀。」

對於邀請德國總理舒爾茨（Olaf Scholz）在5月9日到訪烏克蘭，澤連斯基指這有很深的意義：「他將會踏出一個很強力而且政治上非常聰明的一步，就是在5月9日前來基輔。我不打算解釋這代表意義，但是我相信你們都有足夠的理解這個原因。」俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）計劃在5月9日的勝利紀念日上慶祝對烏克蘭戰事的成功，而其中一個重要目標，是全面控制烏克蘭的南部城市馬里烏波爾，故近日再度升級並向亞速鋼鐵廠進行入侵。