烏克蘭局勢｜澤連斯基要求更多軍援 傳拜登發火叫佢「多些心存感激」

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國對烏克蘭提供數以百億美元計軍事及其他經濟援助，烏克蘭總統澤連斯基向美國總統拜登求援，似乎已成了「例行公事」。美國全國廣播公司新聞網(NBC News)周一引述消息報道，今年6月拜登「發火」，在電話中告訴澤連斯基，美國對烏克蘭提供軍援「已相當慷慨」(quite generous)，澤連斯基「要多些心存感激」(could show a little more gratitude)。
報道指，自俄烏戰事爆發以來，美國宣布向烏克蘭提供援助時，兩國總統通電話已成了例行動作。4名消息人士透露，在6月15日一次通話中，拜登告訴澤連斯基國會已開綠燈，同意再向烏方提供10億美元(約78億港元)軍援，但拜登還沒說完，澤連斯基就開始列出烏克蘭再需要些甚麽以及還未取得些甚麽。此時，拜登便「發火」，提高嗓門對澤連斯基說，美國人「已相當慷慨」，他的政府和軍方都在努力協助烏克蘭，對此澤連斯基「應該多些心存感激」。
烏克蘭局勢｜澤連斯基憂拜登「慢半拍」
報道指，在援烏撥款上，拜登正面對共和黨和部分民主黨人的反對聲音，白宮正商討要求國會再撥款數以十億計美元援烏，暫未對外說明數目多少，但民主黨議員與烏克蘭說客希望是400億至600億美元(約3,120億至4,680億港元)，白宮官員則預計為500億美元(約3,900億港元)。
報道引述3名消息人士指，在6月15日這次通話前數周，拜登與澤連斯基已關係緊張，拜登與部分高級幕僚認為，華府已盡快且盡力援烏，但澤連斯基繼續公開表達美國「做得不夠」。消息指，從澤連斯基角度來看，在烏方要求提供急切需要的武器上，他一直擔心白宮反應緩慢。
烏克蘭局勢｜烏國幕僚怕「得罪」拜登
來自烏方等消息指，澤連斯基「硬食」拜登怒火後，其幕僚得出「與這位美國總統有磨擦並沒好處」的結論，因此決定冰釋前嫌。這次通話後，澤連斯基同日便立即發布預錄片段，感謝美國對烏克蘭的支援，特別是在捍衛頓巴斯地區的軍事支援。拜登則發聲明指，他已知會澤連斯基美國將向烏方提供10億美元援助，並誓言美國援助烏克蘭人民的承諾不會動搖。華府官員透露，自澤連斯基發表感謝聲明後，他與拜登的緊張關係已改善。