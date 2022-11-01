烏克蘭局勢｜澤連斯基要求更多軍援 傳拜登發火叫佢「多些心存感激」

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國對烏克蘭提供數以百億美元計軍事及其他經濟援助，烏克蘭總統澤連斯基向美國總統拜登求援，似乎已成了「例行公事」。美國全國廣播公司新聞網(NBC News)周一引述消息報道，今年6月拜登「發火」，在電話中告訴澤連斯基，美國對烏克蘭提供軍援「已相當慷慨」(quite generous)，澤連斯基「要多些心存感激」(could show a little more gratitude)。

報道指，自俄烏戰事爆發以來，美國宣布向烏克蘭提供援助時，兩國總統通電話已成了例行動作。4名消息人士透露，在6月15日一次通話中，拜登告訴澤連斯基國會已開綠燈，同意再向烏方提供10億美元(約78億港元)軍援，但拜登還沒說完，澤連斯基就開始列出烏克蘭再需要些甚麽以及還未取得些甚麽。此時，拜登便「發火」，提高嗓門對澤連斯基說，美國人「已相當慷慨」，他的政府和軍方都在努力協助烏克蘭，對此澤連斯基「應該多些心存感激」。

