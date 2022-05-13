烏克蘭局勢｜澤連斯基親筆簽名棒球以39萬元成交　買家原來是他

自俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)帶領人民抵抗敵軍，外交層面表現亦備受不少人民讚賞，令他人氣高企。但相信澤連斯基於2019年在一個棒球上親筆簽名時，不會預料到這個棒球，竟然可以幫助到他的國家。

綜合《美聯社》(AP)、美國哥倫比亞廣播公司(CBS)等報道，澤連斯基於2019年到訪美國紐約時在一個棒球上親筆簽名，球上有澤連斯基簽名、姓氏以及印有美國職業捧球大聯盟的標誌，附有一封由烏克蘭外交官 Volodymyr Yelchenko 簽名的信，內容是將捧球贈予美國政府事務專家Randy Kaplan。Randy Kaplan，他是一位知名的棒球收藏家，擁有許多世界領導人的親筆簽名球。

拍賣行RR Auction原先估計這個捧球的售價至少為 15,000 美元，但截至周二的最高出價已經超過這個數，周三最終以50,103萬美元(約39萬港元)的價格成功拍賣售出。

棒球將存於博物館 部分收益將救濟烏克蘭 拍賣行RR Auction將從交易中捐出1.5萬美元，以幫助因戰爭而流離失所的烏克蘭人，而賣家Randy Kaplan也將捐贈部分收益。據報道，中標者原先希望保持匿名，但他在周四亦在社交網站自爆身分，原來是美國美式足球隊Indianapolis Colts的老闆 Jim Irsay 。他在Twitter上表示，從拍賣會上投得的澤連斯基親筆簽名棒球將加到他的收藏博物館「Irsay Collection」中，部分收益將用於救濟烏克蘭。