烏克蘭局勢｜澤連斯基訪英尋求提供戰機　俄方警告英援戰機須承擔後果

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續近1年。烏克蘭總統澤連斯基到訪英國會見英國首相辛偉誠，並覲見英國國王查理斯三世(King Charles III)。辛偉誠指英國在提供軍備的問題上會考慮一切可能，提供戰機是討論的一部分。俄羅斯警告，如果英國向烏克蘭提供戰機，將會令局勢進一步升級，而俄方將對英方採取的任何不友好行動作出回應。

澤連斯基，周三乘坐英國皇家空軍運輸機飛抵倫敦斯坦斯特德機場。辛偉誠親自到機場迎接。今次是俄烏戰事爆發近1年來，澤連斯基第二次外訪。澤連斯基到國會西敏廳發表演說，指自由將獲勝，而俄羅斯將戰敗；又感謝英國向烏克蘭送贈的「禮物」，特別點名前首相約翰遜，指他在看似不可能的時刻團結所有人。他呼籲英國及盟友向烏克蘭提供戰機，以戰勝俄羅斯。

在記者會上，辛偉誠提到戰機援助烏克蘭的問題，強調會考慮任何選項，第一步是向烏克蘭士兵或機師提供訓練。有記者問會否向烏克蘭提供英國的颱風戰鬥機時，辛偉誠指，這款非常複雜的戰機需要3年時間訓練機師操作。

俄羅斯駐倫敦大使館警告英國，不要向烏克蘭提供戰機，否則要對局勢再次升級，以及對歐洲大陸和全球帶來的軍事政治後果負責。