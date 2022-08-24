烏克蘭局勢｜澤連斯基誓言奪回克里米亞 俄羅斯倘趁獨立日進攻 烏將強力回應

周三(24日)是俄羅斯入侵烏克蘭6個月，烏克蘭總統澤連斯基誓言，必定從俄羅斯手上奪回被佔領的克里米亞(Crimea)，並警告俄羅斯可能會趁周三烏克蘭獨立日發動攻擊，稱烏方會強力回應。
克里米亞平台峰會周二以視像形式舉行，由烏克蘭主持，聚焦克里米亞議題，約60個國家及國際組織代表參與。澤連斯基致辭時，誓言將從俄羅斯手上奪回被佔領逾8年的克里米亞，烏克蘭會自行決定奪回的時機和方式，強調在克里米亞開始的事，必須在克里米亞結束。他其後在記者會上重申：「我們將奪回克里米亞，這是我們的領土……我們將自行決定，不會諮詢其他國家。」
他指，克里米亞不是恐怖主義國家在地緣政治遊戲中的籌碼，解放當地將有助恢復歐洲和平及安全。俄羅斯2014年出兵吞併克里米亞，當地最近幾周發生連串爆炸事件，烏方暗示烏軍參與。
烏克蘭局勢｜美德再軍援烏克蘭
澤連斯基與到訪的波蘭總統杜達會面時再次警告，俄羅斯可能在周三烏克蘭獨立31周年紀念日有「特別醜陋」的行動，一旦俄方發動攻擊，烏方將強力回應。為防俄軍襲擊，烏克蘭當局已取消基輔慶祝獨立日活動。美國大使館警告俄軍未來數日可能攻擊當地基建和政府設施，呼籲公民撤走。
美國官員透露，華府最快周三宣布再向烏克蘭提供約30億美元(約234億港元)軍事援助，包括提供彈藥和防空系統。德國據報亦準備再向烏方提供逾5億歐元(約39億港元)軍事援助。
另一方面，日前遇襲身亡的極端民族主義學者杜金女兒的葬禮在莫斯科舉行，杜金稱女兒是為國捐軀，與她最後一次對話，女兒說自己像個戰士，希望成為英雄。俄方指控暗殺是烏克蘭特工所為，基輔否認。烏國家安全與國防事務委員會則指，可能由俄羅斯聯邦安全局策動，警告類似事件會陸續發生。