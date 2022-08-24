烏克蘭局勢｜澤連斯基誓言奪回克里米亞 俄羅斯倘趁獨立日進攻 烏將強硬反擊

周三(24日)是俄羅斯入侵烏克蘭6個月，烏克蘭總統澤連斯基誓言，必定從俄羅斯手上奪回被佔領的克里米亞(Crimea)，並警告俄羅斯可能會趁周三烏克蘭獨立日發動攻擊，稱烏方會強硬反擊。

克里米亞平台峰會周二以視像形式舉行，由烏克蘭主持，聚焦克里米亞議題，約60個國家及國際組織代表參與。澤連斯基致辭時，誓言將從俄羅斯手上奪回被佔領逾8年的克里米亞，烏克蘭會自行決定奪回的時機和方式，強調在克里米亞開始的事，必須在克里米亞結束。他其後在記者會上重申：「我們將奪回克里米亞，這是我們的領土……我們將自行決定，不會諮詢其他國家。」

他指，克里米亞不是恐怖主義國家在地緣政治遊戲中的籌碼，解放當地將有助恢復歐洲和平及安全。俄羅斯2014年出兵吞併克里米亞，當地最近幾周發生連串爆炸事件，烏方暗示烏軍參與。