烏克蘭局勢｜澤連斯基證烏軍使用戰術導彈　摧毀俄羅斯基地9架直昇機

澤連斯基發布片段，他表示在獲得美國的戰術導彈，並向在烏克蘭東部的俄羅斯基地發射，造成俄羅斯9架直昇機被毀以及數十名士兵的傷亡。澤連斯基表示：「他們表現很準確，陸軍戰術導彈已經證明了它們的能力。」

美國有線新聞網絡（CNN）早前曾報道，指美國總統拜登（Joe Biden）雖然曾拒絕向烏克蘭提供有關的武器，但在近周卻稍稍地向烏克蘭送出。報道指美國是希望能藉機殺俄羅斯措手不及，以防俄軍將武器移送到無法命中的地區。美聯社報道，有關的導彈可攜帶集束彈，即可以攜帶多個微細的炸彈在空中擴散。

雖然俄羅斯方面稱攔截了烏克蘭的飛彈，不過在親俄羅斯的社交網絡未證實的影片指，在別爾江斯克一個彈藥庫發生爆炸。有親俄博客亦指，有陸軍戰術導彈擊中一個機場並造成大量傷亡。