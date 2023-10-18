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國際
2023-10-18 13:15:14

烏克蘭局勢｜澤連斯基證烏軍使用戰術導彈　摧毀俄羅斯基地9架直昇機

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澤連斯基證實烏克蘭使用了陸軍戰術導彈。(路透社)

澤連斯基證實烏克蘭使用了陸軍戰術導彈。(路透社)

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）證實，烏軍獲得美國提供的陸軍戰術導彈，並對烏克蘭東部的俄羅斯基地發動襲擊，摧毀至少9架俄羅斯的直昇機。

澤連斯基發布片段，他表示在獲得美國的戰術導彈，並向在烏克蘭東部的俄羅斯基地發射，造成俄羅斯9架直昇機被毀以及數十名士兵的傷亡。澤連斯基表示：「他們表現很準確，陸軍戰術導彈已經證明了它們的能力。」

 

 

▼烏克蘭陸軍戰術導彈發射影片▼

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美國有線新聞網絡（CNN）早前曾報道，指美國總統拜登（Joe Biden）雖然曾拒絕向烏克蘭提供有關的武器，但在近周卻稍稍地向烏克蘭送出。報道指美國是希望能藉機殺俄羅斯措手不及，以防俄軍將武器移送到無法命中的地區。美聯社報道，有關的導彈可攜帶集束彈，即可以攜帶多個微細的炸彈在空中擴散。

雖然俄羅斯方面稱攔截了烏克蘭的飛彈，不過在親俄羅斯的社交網絡未證實的影片指，在別爾江斯克一個彈藥庫發生爆炸。有親俄博客亦指，有陸軍戰術導彈擊中一個機場並造成大量傷亡。

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