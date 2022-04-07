烏克蘭局勢｜澤連斯基警告俄準備攻頓巴斯　促民眾盡快撤離

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第43日。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)警告，俄軍正重整兵力，準備攻佔東部頓巴斯地區(Donbass)，呼籲當地民眾盡快撤離。對布查鎮(Bucha)百姓疑遭殺害事件，烏方至少收集逾410具遺體，正全力蒐證，並在當地發現大量棄置軍火。東南部港口城巿馬里烏波爾(Mariupol)的巿長指市內逾5,000平民死於轟炸及巷戰，九成基礎設施被摧毀。

馬里烏波爾的巿長表示，當地被俄軍圍困一個月以來，有超過5,000平民死於轟炸及巷戰，包括210名兒童，多間醫院遭砲擊，造成50人喪生，其中1人被燒死，俄軍已摧毀巿內超過九成基礎設施，有四成無法修復，300多處平民設施被炸，形容俄軍將馬里烏波爾變成人間煉獄，目前至少還有12萬名居民被圍困，但近日多輪的撤離居民行動都未能成功。

東部頓巴斯烏克蘭政府控制的北頓涅茨克，持續受到炮擊，烏方指控俄軍轟炸至少10座大廈和商場，又攻擊油庫。地方官員警告，俄軍準備未來數日在頓巴斯發動全面攻勢，呼籲居民盡早撤離，警員搜尋在地下室避難的民眾，協助撤走，但不少人選擇留在家鄉。