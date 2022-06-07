烏克蘭局勢｜澤連斯基重申不會放棄北頓涅茨克陣地

俄羅斯入侵烏克蘭逾100天，烏克蘭暫時失去南部大城市赫爾松(Kherson)和馬里烏波爾(Mariupol)，兩軍正為爭奪烏國東部頓巴斯地區(Donbas)工業大城北頓涅茨克(Severodonetsk)的控制權正在進行激烈巷戰。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)在周一(6日)晚間的影片談話中重申，烏軍不會放棄在北頓涅茨克的陣地。

俄羅斯入侵烏克蘭逾100天，烏克蘭暫時失去南部大城市赫爾松(Kherson)和馬里烏波爾(Mariupol)，兩軍正為爭奪烏國東部頓巴斯地區(Donbas)工業大城北頓涅茨克的控制權正在進行激烈巷戰。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)在周一(6日)晚間的影片談話中重申，烏軍不會放棄在北頓涅茨克的陣地。

澤連斯基指目前要讓亞速鋼鐵廠守軍活著返烏

至於淪陷的馬里烏波爾，澤連斯基表示，可能有2,500多名來自亞速鋼鐵廠的烏軍，被關押在烏克蘭東部親俄分子控制的頓涅茨克(Donetsk)和盧甘斯克(Lugansk)地區，這批烏軍會否受到俄羅斯的審判仍是未知之數，但認為俄方不會向他們施以酷刑，因為國際社會正關注事件。澤連斯基表示，已完成讓亞速鋼鐵廠的守軍活著離開的首階段目標，目前要進行第二階工作，讓守軍活著回到烏克蘭。