烏克蘭局勢｜澤連斯基開戰後首外訪 北約間諜機戰機齊出動護送往美國

烏克蘭總統澤連斯基在俄羅斯攻打烏克蘭後首次外訪，為保澤連斯基安全抵達美國，北約出動間諜機和戰機護送他。報道指，澤連斯基昨晨先搭火車到波蘭，然後乘坐美國空軍C40運輸機，直接飛往美國馬里蘭州安德魯斯空軍基地。飛行期間，德國一架配備空中預警和控制系統的間諜機陪同飛越北海，以保護澤連斯基，因俄羅斯的潛艦在北海巡邏；緊接著是美國空軍一架F15戰機從英國升空，護航澤連斯基所乘坐的C40運輸機。澤連斯基昨下午抵達華盛頓後，特勤處負責保護他行程安全，他先到白宮與美國總統拜登會晤，然後到國會發表演說。

澤連斯基訪美國｜旋風訪問10小時 向拜登轉贈前線烏軍十字勛章

澤連斯基旋風訪問美國10小時，拜登在兩人會面後宣布再向烏克蘭提供18.5億美元(約144.3億港元)軍事援助，包括愛國者導彈防空系統，以抵禦俄羅斯導彈。拜登表示，會支持烏克蘭到底。澤連斯基多謝拜登、國會及民主、共和兩黨議員的支持，他和烏克蘭人也感謝美國普羅大眾。澤連斯基又應烏東頓巴斯地區戰場前線一名上尉要求，轉贈一枚十字勛章給拜登。拜登稱受之有愧，但非常感謝，並送上美軍「挑戰幣」作回禮。