烏克蘭局勢｜澤連斯基開戰後首外訪 北約間諜機戰機齊出動護送往美國

烏克蘭總統澤連斯基在俄羅斯攻打烏克蘭後首次外訪，為保澤連斯基安全抵達美國，北約出動間諜機和戰機護送他。報道指，澤連斯基昨晨先搭火車到波蘭，然後乘坐美國空軍C40運輸機，直接飛往美國馬里蘭州安德魯斯空軍基地。飛行期間，德國一架配備空中預警和控制系統的間諜機陪同飛越北海，以保護澤連斯基，因俄羅斯的潛艦在北海巡邏；緊接著是美國空軍一架F15戰機從英國升空，護航澤連斯基所乘坐的C40運輸機。澤連斯基昨下午抵達華盛頓後，特勤處負責保護他行程安全，他先到白宮與美國總統拜登會晤，然後到國會發表演說。
澤連斯基訪美國｜旋風訪問10小時 向拜登轉贈前線烏軍十字勛章
澤連斯基旋風訪問美國10小時，拜登在兩人會面後宣布再向烏克蘭提供18.5億美元(約144.3億港元)軍事援助，包括愛國者導彈防空系統，以抵禦俄羅斯導彈。拜登表示，會支持烏克蘭到底。澤連斯基多謝拜登、國會及民主、共和兩黨議員的支持，他和烏克蘭人也感謝美國普羅大眾。澤連斯基又應烏東頓巴斯地區戰場前線一名上尉要求，轉贈一枚十字勛章給拜登。拜登稱受之有愧，但非常感謝，並送上美軍「挑戰幣」作回禮。
澤連斯基訪美國｜「美國援助是對全球安全和民主的投資。」
澤連斯基其後到國會發表演說，尋求國會通過援助烏克蘭的撥款，以及爭取民主、共和兩黨議員支持，稱「你們的撥款不是做善事，是對全球安全和民主的投資。」美國國會擬本周就新的開支方案投票，包括向烏克蘭提供450億美元(約3,510億港元)額外緊急援助。共和黨在中期選舉奪下眾議院控制權，新會期於下月展開，共和黨議員曾警告不會向烏克蘭開「空白支票」，即沒有限額地撥款。
澤連斯基訪美國｜國會發言引用邱吉爾名句：永不投降
澤連斯基演說中又引用英國二戰時首相邱吉爾名句稱烏克蘭「永不投降」(will never surrender)，又形容烏克蘭「生龍活虎」(alive and kicking)。演說結束後，澤連斯基向眾議院議長佩洛西和參議院議長兼副總統賀錦麗送上戰場士兵簽名的烏克蘭國旗，佩洛西則以當天懸掛在國會山莊的美國國旗作回禮。澤連斯基在訪美前夕，突到訪烏東頓涅茨克州的巴赫穆特戰爭前線，向烏士兵頒發獎章，送給美國國會的士兵簽名國旗便是來自巴赫穆特前線。
澤連斯基訪美國｜俄羅斯：無助結束衝突
愛國者導彈是美國最先進防空系統之一，美國正式宣布提供該系統給烏克蘭後，俄羅斯今日回應稱，這無助結束這場衝突，或防礙俄羅斯達到目的。克里姆林宮發言人表示，「這不會促成雙方快速達成協議，反而帶來相反結果，也不能夠阻止俄羅斯達成這次特別軍事行動的目標。」他又指，澤連斯基訪問美國看不見他們的和平呼籲，或願意聽取俄羅斯關注的事情，證明美國為「最後一名烏克蘭人」與俄羅斯打代理戰。俄烏戰爭2月24日開打，俄羅斯一直聲稱出兵攻打烏克蘭，是為了烏克蘭去納粹化，以及防範北約向東擴張威脅俄國。西方國家認為這是俄國攻佔烏克蘭的藉口。