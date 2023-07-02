烏克蘭局勢｜澤連斯基：俄計劃炸毀札波羅熱核電廠　已埋地雷並疏散員工

烏克蘭總統澤倫斯基1日在記者會上警告，俄羅斯可能準備在其佔領的札波羅熱核電廠引爆炸藥。（圖／美聯社）

記者陳怡伶／綜合報道

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）1日援引烏克蘭軍事情報機構消息警告，俄羅斯可能準備在其佔領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠引爆炸藥，造成核電廠局部爆炸。

澤連斯基22日曾於社交平台表示，俄軍正在考慮對札波羅熱核電廠發動「恐怖襲擊」，不過當時俄羅斯駁斥了澤連斯基的指控，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vasily Nebenzya）甚至寫信給聯合國秘書長古特雷斯 （António Guterres）強調：「俄羅斯不打算炸毀這座核電廠，我們無意這樣做」。

俄方：我們無意這樣做

《衛報》報道，1日，澤連斯基在與西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）的聯合記者會上再次表示：「俄羅斯準備引爆核電廠局部爆炸，這存在嚴重威脅，可能導致輻射外洩」。澤連斯基引述情報指出，俄軍在核電廠埋設地雷，並將人員調離核電廠，他呼籲國際應更關注這座歐洲最大核電廠。

俄軍自2022年佔領札波羅熱核電廠後，將其改用做軍事基地，並從該基地轟炸第聶伯羅（Dnipro）水庫對面的烏克蘭城鎮。