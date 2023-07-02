烏克蘭局勢｜澤連斯基：俄計劃炸毀札波羅熱核電廠　已埋地雷並疏散員工

記者陳怡伶／綜合報道
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）1日援引烏克蘭軍事情報機構消息警告，俄羅斯可能準備在其佔領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠引爆炸藥，造成核電廠局部爆炸。
澤連斯基22日曾於社交平台表示，俄軍正在考慮對札波羅熱核電廠發動「恐怖襲擊」，不過當時俄羅斯駁斥了澤連斯基的指控，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vasily Nebenzya）甚至寫信給聯合國秘書長古特雷斯 （António Guterres）強調：「俄羅斯不打算炸毀這座核電廠，我們無意這樣做」。
俄方：我們無意這樣做
《衛報》報道，1日，澤連斯基在與西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）的聯合記者會上再次表示：「俄羅斯準備引爆核電廠局部爆炸，這存在嚴重威脅，可能導致輻射外洩」。澤連斯基引述情報指出，俄軍在核電廠埋設地雷，並將人員調離核電廠，他呼籲國際應更關注這座歐洲最大核電廠。
俄軍自2022年佔領札波羅熱核電廠後，將其改用做軍事基地，並從該基地轟炸第聶伯羅（Dnipro）水庫對面的烏克蘭城鎮。
烏方舉行核災演習
烏克蘭軍事情報局（GUR）6月30日表示，俄羅斯縮減了駐防在札波羅熱核電廠的軍人，工作人員接獲通知要調到克里米亞，軍事巡邏也減少。
烏克蘭軍情局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）指控莫斯科已批准一項炸毀核電廠的計劃，並在6個發電站中的4個，以及一個冷卻池埋設地雷。
GUR稱俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）的幾名代理人已經離開，而留在核電廠並與Rosatom簽訂合約的烏克蘭員工已被告知在週一（3日）之前撤離，最好撤離到克里米亞。當地官員稱，烏克蘭29日在核電廠周邊舉行核災演習。
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