烏克蘭局勢｜澤連斯基：俄軍展開頓巴斯之戰　普京：西方經濟「閃電戰」失敗

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第55日，俄軍經過多日重整後，對烏東地區加強攻擊。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)表示，俄羅斯已經開始在烏克蘭東部頓巴斯(Donbass)的戰爭。俄羅斯總統普京指，西方針對俄羅斯的經濟「閃電戰」經已失敗，並令自身經濟受損。
澤連斯基表示，俄軍經過長時間準備後，已經展開對頓巴斯的進攻，俄軍大部分力量集中在頓巴斯，他誓言，無論俄羅斯派多少部隊參與戰鬥，烏克蘭部隊都會頑抗戰鬥和防禦。
烏克蘭表示，俄軍周一(18日)炮轟頓涅茨克(Donetsk)和盧甘斯克(Luhansk)，分別造成4人死亡，東部哈爾科夫亦有住宅大廈附近被擊中，兩人喪生。俄軍又向西部城市利沃夫發動導彈攻擊，至少7人遇難，指責俄軍襲擊平民設施。
俄羅斯國防部說，他們空襲利沃夫附近一個烏克蘭後勤補給中心，摧毀美國和歐洲國家運往烏克蘭的大量武器。
普京：將加快使用盧布作外貿結算貨幣過程
俄羅斯總統普京周一(18日)透過視像，與官員召開經濟問題會議時表示，發起制裁的國家本身已受到損害，形容美國和歐洲經濟數據惡化，通脹和失業率高企。俄羅斯經濟頂住前所未有的壓力，並已穩定下來，盧布匯率已回復今年2月上半月水平，零售需求恢復正常，通脹水平逐步穩定。
俄羅斯央行2月28日曾大規模緊急加息將關鍵利率由9.5厘抽升至20厘，3月宣布維持關鍵利率20厘，本月8日將基準利率下調300個基點至17厘。
俄羅斯出兵烏克蘭後也對西方作出反制裁措施，包括宣布禁止一系列產品出口至今年年底，以及限制外國購買俄羅斯天然氣要以盧布支付等。普京說，將加快使用盧布作為對外貿易結算貨幣的過程，加大對國內需求的支持。