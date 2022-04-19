烏克蘭局勢｜澤連斯基：俄軍展開頓巴斯之戰　普京：西方經濟「閃電戰」失敗

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第55日，俄軍經過多日重整後，對烏東地區加強攻擊。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)表示，俄羅斯已經開始在烏克蘭東部頓巴斯(Donbass)的戰爭。俄羅斯總統普京指，西方針對俄羅斯的經濟「閃電戰」經已失敗，並令自身經濟受損。

澤連斯基表示，俄軍經過長時間準備後，已經展開對頓巴斯的進攻。(AP)

澤連斯基表示，俄軍經過長時間準備後，已經展開對頓巴斯的進攻，俄軍大部分力量集中在頓巴斯，他誓言，無論俄羅斯派多少部隊參與戰鬥，烏克蘭部隊都會頑抗戰鬥和防禦。

烏克蘭表示，俄軍周一(18日)炮轟頓涅茨克(Donetsk)和盧甘斯克(Luhansk)，分別造成4人死亡，東部哈爾科夫亦有住宅大廈附近被擊中，兩人喪生。俄軍又向西部城市利沃夫發動導彈攻擊，至少7人遇難，指責俄軍襲擊平民設施。

俄羅斯國防部說，他們空襲利沃夫附近一個烏克蘭後勤補給中心，摧毀美國和歐洲國家運往烏克蘭的大量武器。