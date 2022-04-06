烏克蘭局勢｜澤連斯基：俄軍行刑式殺害平民　涅邊賈：撤離布查時無平民被殺(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第42日。俄羅斯過去一天繼續多次炮轟哈爾科夫市(Kharkiv)及其周圍的城鎮。俄軍撤出布查(Bucha)後，發現多名平民遭殺害事件震驚國際。聯合國安理會周二召開會議，討論烏克蘭局勢。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)透過視像發言，是俄羅斯出兵烏克蘭以來首次，他指控俄軍在烏克蘭殺害平民及性侵婦女，他要求聯合國將俄羅斯逐出安理會，否則「不如解散安理會」。俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈(Vasily Nebenzya)否認俄軍犯下戰爭罪行。

澤連斯基於會上展示布查鎮平民遭殺害的片段，指控俄軍在烏克蘭行刑式殺害平民及性侵婦女，形容是二戰以來最嚴重的戰爭罪行，他指，俄軍在當地犯下所有可以犯的罪行，而俄軍只是以此為樂，相信在烏克蘭其他地方，亦有相同的事發生，指責俄羅斯與極端組織「伊斯蘭國」並無分別，不同的是，俄羅斯是安全理事會成員，濫用否決權，要求聯合國將俄羅斯逐出安理會，否則「不如解散安理會」。

俄方批評西方每天都歇斯底里煽動反俄情緒 俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈(Vasily Nebenzya)否認俄軍犯下戰爭罪行，俄軍沒有以平民做目標，又批評西方每天都歇斯底里煽動反俄情緒。他稱，烏克蘭及西方傳媒的報道出現明顯的不一致，重申俄軍撤離布查時並無一個平民被殺害，記者在布查鎮街道上發現的屍體並不在現場，並指這一點「獲得一些影片的證實」、「這些屍體絕不像那些在街上躺了3、4天的屍體。」