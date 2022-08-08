烏克蘭局勢｜澤連斯基：倘在佔領地區進行公投吞併　將停止與俄談判

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續近5個半月。俄軍在成功佔領的東部頓巴斯(Donbas)和南部多個城鎮，扶植親俄官員，多個地區官員有意推動加入俄羅斯的公投。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)警告，如果俄羅斯在烏克蘭的佔領區推動公投，變相吞併這些地區，兩國將無法再進行和談。

由俄羅斯扶植的分離主義份子於2014年佔領土地並舉行獨立公投，聲稱成立「頓涅茨人民共和國」(Donetsk People's Republic)及「盧甘斯克人民共和國」(Lugansk People's Republic)，俄羅斯總統普京在2月對烏克蘭發動入侵前夕，簽署文件承認這兩個地區的獨立地位。

澤連斯基強調，不會放棄烏克蘭的領土，如果俄方持續推行「假公投」，變相吞併這些地區，烏克蘭及國際盟友不會與俄羅斯舉行任何談判。

南部赫爾松(Kherson)民眾多次示威不滿被俄軍佔領，其後被鎮壓。(Twitter)

南部赫爾松親俄官員推動入俄公投

在俄軍於2月入侵烏克蘭後，南部赫爾松(Kherson)民眾多次示威不滿被俄軍佔領，其後被鎮壓，當地親俄官員近日積極推動加入俄羅斯的公投，向領取養老金的長者每人派2萬盧布，條件是必須交出個人資料參加公投，又到大學宣傳併入俄羅斯後會獲免費教育。東部盧甘斯克的官員亦表示，計劃進行公投。

俄羅斯入侵烏克蘭後，兩國官員曾舉行數輪談判，然而成效不大，自3月下旬以來甚至沒有再舉行過任何和談，雙方都指責對方停止接觸。