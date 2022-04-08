烏克蘭局勢｜澤連斯基：博羅江卡情況比布查更可怕(有片)

烏克蘭布查鎮(Bucha)街頭平民被殺事件震驚國際，總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)周四(7日)表示，毗鄰布查、烏克蘭早前重奪控制權的博羅江卡(Borodyanka)，遭受的破壞更嚴重、更可怕。另有外國記者指，博羅江卡破壞甚於布查及伊爾平(Irpin)，許多人被埋在瓦礫下。

烏克蘭檢察總長Iryna Venediktova指，調查人員在博羅江卡兩幢遭轟炸的住宅大廈瓦礫下，發現26具屍體，當地更是處處都有俄軍犯下戰爭罪行的證據。

據指俄軍曾舉槍阻救人

英國廣播公司(BBC)記者Jeremy Bowen形容，博羅江卡市中心遭受的破壞，是他在所有基輔近郊城鎮見過最嚴重的，甚於布查及伊爾平(Irpin)，許多人被埋在瓦礫下，有目擊者更指，俄軍舉槍阻止當地人從瓦礫中救人。

當地亦有報道指，有居民說，從瓦礫中傳出的呻吟聲可知，被活埋的人已死了一個星期；一名婦人坐在廢墟前，指等待人員將她在瓦礫下的家人挖掘出來。博羅江卡官員早前估計，至少200人已在住宅大廈的瓦礫中身亡。