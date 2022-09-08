烏克蘭局勢｜澤連斯基：已奪回哈爾科夫幾個城鎮(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾半年。烏克蘭近日加強在東部和南部的反攻行動，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)繼周日宣布奪回至少3個地區後，周三再表示，烏克蘭軍隊已經從俄軍手中，奪回東北部哈爾科夫(Kharkiv)地區的幾個城鎮。

澤連斯基指，烏軍已重奪東北部哈爾科夫地區的幾個城鎮，並已經重新升起烏克蘭國旗，形容是好消息，但暫時並非公布這些地點的合適時機。他更點名表揚具體部隊，為他們的勇敢表現鼓掌，又稱「每個公民都應為我們的士兵感到驕傲」。

卡爾：確信烏軍於烏南形勢比俄軍好

俄羅斯國防部說，俄軍在頓涅茨克地區的攻勢進展順利，已經完全控制科德馬鎮，又指即使有國際原子能機構代表在場，烏軍繼續在扎波羅熱核電站附近挑釁。

有報道指，烏軍近日在哈爾科夫地區取得突破，但官方一直未有確認。美國國防部負責政策的副部長卡爾(Colin Kahl)也表示，烏克蘭人正在取得「緩慢但有意義的進展」，確信在烏克蘭南部的烏軍比俄軍形勢更好。