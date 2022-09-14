烏克蘭局勢｜澤連斯基：收復領土擴大至逾8000平方公里　俄方：烏軍在懲罰平民(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾半年，烏克蘭軍隊反攻俄軍持續取得進展，俄軍從烏克蘭東北部大片土地，特別是哈爾科夫(Kharkiv)地區撤退後，總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)繼日前宣稱，已收復6,000平方公里領土後，昨日再聲稱，收復的領土範圍已擴大至逾8,000平方公里。烏軍表示，目標是解放哈爾科夫地區，以及目前被俄羅斯佔領的地區。
在哈爾科夫地區，俄軍撤走後留下坦克及裝甲車等大批裝備。烏克蘭部隊形容，俄軍士兵像老鼠般竄逃。澤連斯基指，烏軍至今收復的領土中，有超過4,000平方公里實現完全控制，另有4.000平方公里土地正穩定局勢。
網上有影片顯示，烏克蘭士兵於建築物頂拆除俄羅斯國旗，並掛上烏克蘭國旗。當地報道指，烏軍解放了哈爾科夫以北的Liptsi, Hlyboke 和 Strilecha。
烏克蘭國防部副部長Hanna Maljar向《路透社》(Reuters)表示，哈爾科夫大區的攻勢得以繼續推進，原因是部隊士氣高漲，戰鬥行動經過精心籌劃。但她同時指出，目前談論烏軍完全取得對該地區的控制還為時過早。她強調「戰鬥還在進行」，現時目標是「解放哈爾科夫地區，以及所有目前被俄羅斯佔領的地區」。
Liptsi, Hlyboke and Strilecha near the border with Russia, north of Kharkiv, have all been liberated by the Ukrainian Army.— Visegrád 24 (@visegrad24) September 13, 2022
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佩斯科夫稱接獲有民眾被羞辱和折磨報告
俄軍周二(13日)在前線大規模打擊烏軍陣地。俄羅斯國防部通報，俄軍的空中、火箭和火炮部隊，在各個作戰方向，大規模打擊烏軍部隊，亦對頓涅茨克(Donetsk)地區的烏軍據點實施精準打擊。
另外，克裡姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)指控烏軍在哈爾科夫地區對平民實施懲罰性行動。他說，接獲報告指，有民眾被羞辱和折磨，形容行為令人髮指，他強調，俄羅斯的特別軍事行動將繼續進行。