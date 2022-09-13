烏克蘭局勢｜澤連斯基：收復6000平方公里土地　俄方：特別軍事行動會達目標

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾半年，烏克蘭早前展開反攻，總統澤連斯基說，本月初至今烏軍已重奪東部及南部共6,000平方公里土地的控制權，武裝部隊仍在繼續行動。俄羅斯早前表示，俄軍撤離以便重新部署，但美國軍方指，部分俄軍是直接撤返國。
澤連斯基早前曾表示，有60萬平方公里土地落入俄軍手中，相等於烏克蘭五分一領土。他周一晚發表的例行視像講話，指自烏軍本月初展開反攻以來已收復6000平方公里領土，強調部隊會繼續推進。
澤連斯基又說，第聶伯羅彼得羅夫斯克州(Dnepropetrovsk) 、波爾塔瓦州及蘇梅(Sumy)州的能源供應已經恢復，哈爾科夫(Kharkiv)州及首府哈爾科夫市的能源供應，本來已經恢復，但能源設施在星期一遇襲，因此再度停電。澤連斯基說總理已召集能源部及財政部等開會，決定成立一個協調總部，以便迅速應對俄軍對烏克蘭關鍵基礎設施作出的攻擊。
俄方稱供烏軍事裝備將對付平民
俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)說，特別軍事行動仍在進行，並將繼續進行，直到實現最初設定的目標，俄軍在過程中的任何行動，都要向武裝力量的最高指揮官、總統普京匯報，普京與國防部長及所有軍事指揮官保持溝通。
俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫在一個有關安全問題的會議上又說，就烏克蘭局勢而言，美國及美國的附庸國，正尋求透過增加武器及其他軍事裝備的供應數量，延長在烏克蘭發生的戰事，但有關裝備隨後都用來對付平民。他說，雖然西方向烏克蘭提供大規模援助，並對俄羅斯施加前所未有的制裁壓力，但俄羅斯將會達到特別軍事行動的既定目標。
俄軍早前曾表示，會把哈爾科夫的部隊調返頓涅茨克(Donetsk)重新編整，但美國軍方指稱，許多撤出哈爾科夫的俄軍是直接返回俄羅斯。