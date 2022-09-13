烏克蘭局勢｜澤連斯基：收復6000平方公里土地　俄方：特別軍事行動會達目標

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾半年，烏克蘭早前展開反攻，總統澤連斯基說，本月初至今烏軍已重奪東部及南部共6,000平方公里土地的控制權，武裝部隊仍在繼續行動。俄羅斯早前表示，俄軍撤離以便重新部署，但美國軍方指，部分俄軍是直接撤返國。

澤連斯基早前曾表示，有60萬平方公里土地落入俄軍手中，相等於烏克蘭五分一領土。他周一晚發表的例行視像講話，指自烏軍本月初展開反攻以來已收復6000平方公里領土，強調部隊會繼續推進。 澤連斯基又說，第聶伯羅彼得羅夫斯克州(Dnepropetrovsk) 、波爾塔瓦州及蘇梅(Sumy)州的能源供應已經恢復，哈爾科夫(Kharkiv)州及首府哈爾科夫市的能源供應，本來已經恢復，但能源設施在星期一遇襲，因此再度停電。澤連斯基說總理已召集能源部及財政部等開會，決定成立一個協調總部，以便迅速應對俄軍對烏克蘭關鍵基礎設施作出的攻擊。