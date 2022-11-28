烏克蘭局勢｜澤連斯基：未來一周供電仍嚴峻　烏機構：俄軍或準備撤離扎波羅熱核電廠

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾9個月。俄羅斯軍方自上月起猛烈轟炸烏克蘭的能源基建設施，烏克蘭多處地斷電斷能源。經過連番搶修，烏克蘭電網公司指，截至星期日，供電量已達八成全國電力需求。烏克蘭總統澤連斯基指出俄羅斯正計劃新一輪襲擊，警告未來一星期情況仍然嚴峻。另外，烏克蘭國家核電公司(Energoatom)負責人表示有跡象顯示俄軍準備撤出自3月以來佔領的扎波羅熱核電廠(Zaporizhzhia Nuclear Power Plant)，指部分士兵正在收拾行裝，但他強調目前未能確實。

澤連斯基早前批評基輔市長克利奇科(Vitali Klitschko)針對受停電影響的民眾所做的措施不足，克利奇科回應表示基輔設立了400多個供暖供電的「特別庇護中心」，亦計劃在極端情況下，再開設過百個收容中心。他強調自己需要繼續為城市做事，不希望捲入任何政治鬥爭。

烏克蘭國家能源公司表示工人正加緊修復被破壞的能源設施並指現時已回復八成電力供應，烏克蘭總統澤連斯基指出，俄羅斯正計劃新一輪襲擊，警告未來一星期供電供暖等情況仍然嚴峻。

核能公司負責人憂俄軍偷走一切可帶走設備

烏克蘭國家核能公司負責人Petro Kotin表示，俄羅斯多間媒體周日開始製造輿論，認為應放棄扎波羅熱核電廠，或交由國際原子能機構(IAFA)接手，顯示俄軍有意圖離開核電廠，但相信距離正式撤離仍有一段時間。他擔心俄軍在收拾行裝時，會偷走廠內的一切可以帶走的設備或核心部件，有證據顯示俄軍曾在核電廠範圍內進行開採。

扎波羅熱核電廠及其周邊地區持續受炮擊，並多度中斷供電，導致對烏只有過去的五分一供電量。炮擊引起外界關注發生核事故的風險，俄羅斯和烏克蘭互相指責對方發動攻擊。

距離核電廠僅120公里的梅利托波爾市(Melitopol)目前大致平靜，但居民擔心當地會爆發激戰。梅利托波爾市自3月初起就落入俄方控制，俄方透過公投吞併扎波羅熱地區後，由於未能控制首府扎波羅熱市，就將梅利托波爾市列為新首府。