烏克蘭局勢｜澤連斯基：烏克蘭人並不天真　柯比料俄軍調動正重新部署

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第35日，俄烏會談有進展，參與談判的俄羅斯副防長福明在雙方會晤3小時後宣布，大幅削減基輔(Kyiv)和北部城市切爾尼戈夫(Chernihiv)周邊軍事行動。美國指俄軍仍持續空襲基輔。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)表示，烏克蘭人不會天真盡信俄方承諾，呼籲各國在戰爭真正結束前，勿結束對俄制裁。

俄羅斯國防部長紹伊古重申，已達成在烏克蘭的軍事行動首階段目標，聲稱完全摧毀烏克蘭海軍，並大幅削弱其空軍及防空能力。俄軍聚焦最初的目標，即解放頓巴斯地區。

柯比：少量俄軍從基輔轉移料非撤軍 南部尼古拉耶夫一幢地方政府大樓，被俄軍導彈擊中，至少12死33傷。烏克蘭當局亦正調查懷疑有烏克蘭軍人，向被俘虜的俄軍士兵腿部開槍的事件，總統顧問提醒軍方和平民，虐待戰俘是戰爭罪。 美國國防部發言人柯比(John Kirby)表示，少量俄軍從基輔轉移，數量遠不及俄方針對基輔所採取的大部分行動，估計俄軍在基輔附近的調動可能是重新定位，而非真正的撤軍。他指出，俄羅斯仍在對烏克蘭實施大規模暴行，並持續空襲基輔。