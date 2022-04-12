烏克蘭局勢｜澤連斯基：馬里烏波爾或數萬人喪生　俄軍被指疑投下化武

澤連斯基：馬里烏波爾或逾萬人喪生，俄軍被指疑投下化武。(AP)

烏克蘭總統澤連斯基表示，俄軍對烏克蘭東南部被圍困港口城市馬里烏波爾(Mariupol)的攻擊恐造成數萬人喪生，他又指，俄軍可能在烏克蘭使用化學武器，但他未指明俄軍已使用過哪些化武。有烏媒引述亞速營消息報道，指俄軍在馬里烏波爾投放不知名有毒物質，有人出現呼吸衰竭和神經系統問題。

烏克蘭傳媒《基輔獨立報》引述亞速營消息報道，俄羅斯軍隊從無人機上向被圍困的港口城市馬里烏波爾的軍事和民用目標投下一種「不明的有毒物質」，導致人們出現呼吸衰竭和神經系統問題。亞速營指，受害者出現呼吸衰竭，還有前庭無序綜合徵。目前正在調查受到未知物質侵襲的後果。烏克蘭議員Ivanna Klympush表示，俄羅斯「很可能」在襲擊中使用了「化學武器」。 英國傳媒《Express》亦有相關報道。

澤連斯基：俄軍可能在馬里烏波爾使用化學武器

烏克蘭總統澤連斯基對南韓國會發表視訊演說時指出，俄軍對馬里烏波爾的攻擊恐造成數萬人喪生。他說：「馬里烏波爾已被摧毀，數以萬計的人死亡，但即便如此，俄羅斯人並未停止其攻勢。」

烏克蘭總統澤連斯基在周一晚間發布的每日簡短談話影片中表示，俄軍可能在馬里烏波爾使用化學武器，但他未指明俄軍已使用過哪些化武。《路透社》指出，周一有未經證實的報導稱，俄軍在馬里烏波爾使用化武。

馬里烏波爾市長的助手Petro Andryushchenko在他的 Telegram 頻道上寫道，有關化學襲擊的報道尚未得到證實，他希望稍後提供細節和澄清。

馬里烏波爾官員上周指，當地還有逾10萬平民被圍困。